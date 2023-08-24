Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına düzenleme sinyali: Gereken adımı yıl sonuna kadar atacağız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına düzenleme sinyali: Gereken adımı yıl sonuna kadar atacağız

Son Güncelleme: 24.08.2023 15:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde geçim sıkıntısı şikayetleri artan emeklilerle ilgili önemli mesajlar verdi. Maaşlara düzenleme sinyali veren Erdoğan, ''Emeklilerimizden gelen serzenişin farkındayız. Gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerle ilgili de önemli mesaj verdi. Emekli maaşlarına düzenleme sinyali veren Erdoğan, "Emeklilerimizden gelen serzenişin farkındayız. Gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız." dedi.

"ASLİ GÜNDEMİMİZ DEPREMİN YARALARINI SARMAK"

Hükümetin asli görevinin deprem yaralarının sarılması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılması hükümetimizin asli gündemini oluşturuyor. Her vatandaşımızın maddi kaybını telafi edene kadar çalışacağız. Enflasyonun insanımızın hayatındaki olumsuzlukları giderecek adımları atıyoruz." dedi.

"GEREKEN ADIMLARI YIL SONUNA KADAR ATACAĞIZ"

Emekli maaşlarına düzenleme sinyali veren Erdoğan, "Otomobil piyasasındaki fiyatlar stabilize oluyor. Emlakta da fiyatlar dengelenecek. Faiz fiyat balonu söndükçe milletimiz daha da rahatlayacak. Emeklilerimizden gelen serzenişin farkındayız. Gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız." dedi.

"ÜNİVERSİTELİLERE VE EV HANIMLARINA VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Üniversiteli genç ve ev hanımlarına verdiğimiz sözlerin arkasındayız, yerine getireceğiz. Seçim Sonuçları ile ilgili muhasebemizi yapıyoruz. Oyunu alamadığımız her vatandaşımızla irtibat kurmak boynumuzun borcudur. Bizim anlayışımızda millete hesap sorulmaz, millete hesap verilir. Bizi eleştirenlere sabırla yaklaşıp anlayacağız. Reklam ve şov peşinde koşanlardan olmayacağız."

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına düzenleme sinyali: Gereken adımı yıl sonuna kadar atacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına düzenleme sinyali: Gereken adımı yıl sonuna kadar atacağız - Son Dakika
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