Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan enflasyon mesajı: Düşmeye başladı, çok daha iyi oranlarla karşılaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde, DSİ tarafından tamamlanan 369 tesisin toplu açılış törenine katıldı. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonda düşüşün başladığını belirterek, "Önümüzdeki aylardan itibaren çok daha iyi oranlarla karşılaşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Biz meydanlarda verdiği sözleri unutanlardan değiliz. Biz seçim dönemi esip gürleyip sonra sesi soluğu çıkmayanlardan değiliz. Biz Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinin tamamında ayak izi olan bir iktidarız. Ülkemizin neresine giderseniz gidin hükümetimizin bir eserini, mührünü mutlaka görürsünüz. Mevcutla hiçbir zaman yetinmiyor, hizmet halkamızı büyütüyoruz. Bu eserlerin imzasında emeği geçenlere ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

"TÜRKİYE'NİN BOŞA HARCAYACAK BİR DAMLA SUYU YOKTUR"

Dünyada en fazla olan kaynak sudur. Fakat bu suyun yüzde 97,5'luk kısmı deniz ve okyanuslardaki tarıma ve tüketime uygun olmayan sudan oluşuyor. Göllerde ve derelerde bulunan su miktarı denizde damla gibidir. Su meselesini en stratejik kaynaklardan biri yapan faktör budur.

Dünyanın pek çok yerinde su sınırsız bir kaynak olarak görülüyor. Bu tamamen yanlış bir algıdır. Su kaynakları sınırsız değildir. Su giderek azalan bir kaynaktır. Kirliliğin etkisiyle temiz su kaynakları hızla azalıyor. İklim değişikliğine bağlı olarak afetlerin sıklığı ve şiddeti artmaktadır. 2053 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedefine ulaşana kadar çabalarımızı sürdüreceğiz.

Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur. Su kaynaklarımızı kirletmek ihanete eş değer bir gaflettir. Kaynaklarımızı doğru yönetip suyu idareli kullanmalıyız. Bunda gelecek nesillerin de hakkı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HAYALİMİZE GÖLGE DÜŞÜRMEYECEĞİZ"

Herkes bilmelidir ki başka ülkelere hak olan Türkiye'ye lüks değildir. Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi mutlaka ekonomiye kazandırmamız lazım. Madenimiz varsa çıkaracağız, petrolümüz, doğalgazımız varsa keşfedeceğiz. Rüzgar ve güneş enerjisinden istifade edeceğiz. Tam bağımsız Türkiye hayalimize gölge düşürmeyeceğiz.

"ENFLASYONUN ATEŞİ DÜŞMEYE BAŞLADI"

İşsizlik oranı yarım puan azalışla yüzde 8,5'a düştü. İstihdam ise 31 milyon 835 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranında kasım 2012'den bu yana en düşük seviyeyi yakalamış olduk. Büyüme ve ihracatta çok iyi bir yerdeyiz. Enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Aldığımız tedbirlerin pozitif etkileri piyasada daha fazla hissediliyor. Önümüzdeki aylardan itibaren çok daha iyi oranlarla karşılaşacağız."