Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne videolu mesaj: Daha güçlü bir dünya için yerimizi almaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Türkiye, Kovid-19'dan sonra her bakımdan daha güçlü bir dünya için sergilenecek gayret kulvarında yerini almaya hazırdır." dedi.

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Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne videolu mesaj: Daha güçlü bir dünya için yerimizi almaya hazırız - Son Dakika Ekonomi

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