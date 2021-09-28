Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne videolu mesaj: Daha güçlü bir dünya için yerimizi almaya hazırız
28.09.2021 16:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Türkiye, Kovid-19'dan sonra her bakımdan daha güçlü bir dünya için sergilenecek gayret kulvarında yerini almaya hazırdır." dedi.
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28.09.2021 16:18:43. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne videolu mesaj: Daha güçlü bir dünya için yerimizi almaya hazırız - Son Dakika