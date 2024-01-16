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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine artış müjdesi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine artış müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 5 daha artış yapacaklarını duyurdu. SSK Bağkur emeklilerinin 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseltilecek. Ayrıca Temmuz ayında tüm emekli maaşlarında eşitleme yapılacak ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine artış müjdesi
16.01.2024 - 19:08,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz için yüzde 5 artış daha yapıyoruz. SSK Bağkur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. Tüm emekli maaşlarında Temmuz ayında eşitleme yapacağız. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılacak." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Bağ Kur, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine artış müjdesi - Son Dakika
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