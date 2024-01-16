Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine artış müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz için yüzde 5 artış daha yapıyoruz. SSK Bağkur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. Tüm emekli maaşlarında Temmuz ayında eşitleme yapacağız. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılacak." - ANKARA