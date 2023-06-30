Erdoğan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi Meclis'e sunacak - Son Dakika
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Erdoğan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi Meclis'e sunacak

30.06.2023 08:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmada, torba yasa ile en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını açıkladı. Ayrıca, temmuz ayında yapılacak zam oranının yüzde 14-15 aralığında olması bekleniyor. En düşük memur maaşının bu şekilde artırılmasıyla yüzde 74 oranında zam gerçekleşmiş olacak.

Kurban Bayramı dolayısıyla dün AK Parti İstanbul teşkilatına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emekli ve memurun beklediği torba yasa hakkında da konuştu. En düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı torba yasanın bayramdan sonra Meclis'e sunulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece seçimlerde milletimize verdiğimiz bir sözü daha gerçekleştirmiş olmanın bahtiyarlığını yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 14-15 ORANINDA ZAM BEKLENİYOR

Erdoğan'ın müjdesi sonrası gözler emekli ve memura temmuz ayında yapılacak zam oranına çevrilirken, ilki ocak ayında yapılan zammın haziran ayı enflasyonuna göre temmuzda memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı dahil yüzde 14-15, diğer emeklilere yüzde 16-17 aralığında olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞININ 22 BİN LİRA OLMASI BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da düzenleme için Temmuz ayına işaret etmişti. Işıkhan, "Zaten iki konu vardı. En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme, Cumhurbaşkanı'mızın seçim beyanı olduğu için biz bunu torba yasada sunacağız. Meclis tarafından kısa sürede geçmesini sağlayacağız. Meclis tatile girmeden Allah nasip ederse çıkarmayı düşünüyoruz, Temmuz ayında inşallah." diye konuşmuştu.

YÜZDE 74 ORANINDA ZAM

En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde bulunuyor. Maaş zammı sonrasında bu tutar 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak. Memur ve emeklilerin zam oranı 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.

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Memur, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi Meclis'e sunacak - Son Dakika


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