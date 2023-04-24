Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: Evde imal ettiği ürünleri internetten satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: Evde imal ettiği ürünleri internetten satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz

24.04.2023 15:14

Bursa'da açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alınıyor. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni öncesi halka hitap ediyor.

"VERGİ MUAFİYETİ SAĞLANACAK"

Vatandaşlara müjdeli haberler veren Erdoğan, "Hazır konu üretimden, yatırımdan açılmışken esnaflarımızla ilgili bazı müjdeleri de bugün burada sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz esnaflarımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz. Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız düzenleme ile basit usülde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk." ifadelerini kullandı.

"830 BİN ESNAF GELİR VERGİSİ VE KDV MUAFİYETİNDEN YARARLANIYOR"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Berber, terzi, bakkal, manav, taksici, dolmuşçu gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak eşi benzeri olmayan bir düzenleme yapmıştık. Hali hazırda 830 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor. Bu yıl basit usule tabi olma hadlerini yeniden düzenledik. Böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usülde vergilendirmeye geçmesi gereken esnaflarımızın basit usülden yararlanmaya devam etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca basit usül dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz. Yeni uygulamanın büyükşehirlerdeki pazarcı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum."

YORUMLAR (3)
  • Murat: Artık insanlar herşeyin farkinda Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Kutalmış Kutluk: Ülkemde sığınmacı istemiyorum Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
  • Metin Direk: sayın cumhur başkanı torba yasasını çıkardınız vergi borcu faizi ssk borcu faizi ve diğer tüm kalemlerdeki faizleri sildiniz şimdi ticari araç alanlar da ötv almayacaksınız peki küçücük esnaf BAĞKUR bünyesin de hem devlete gelir vergisini veriyor stopaj veriyor kira ödüyor ama o küçük esnaf olduğu için o esnafın BAĞKUR faizini silmediniz. oysa bir müteahhit yüzlerce işçi çalıştırmış SSK olan burcu 20 milyon tl osa ana para 5 milyon tl bunun 15 milyon tl sini sildiniz bir BAĞKUR 100 bin silmedini Cevap Yaz 30 4 Yayından Kaldır
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Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: Evde imal ettiği ürünleri internetten satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz - Son Dakika


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