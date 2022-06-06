Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek gösterge açıklaması sonrası memur emeklisinin maaşı bin liradan, ikramiyesi ise 50 bin liradan fazla artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge konusunun ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ek Gösterge düzenlemesi çalışmasını tamamladıklarını ve Meclis'in takdirine sunulacak safhaya getirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl başından itibaren tüm memurların göstergelerinde 600 puanlık artışa gidileceğini söyledi.

"5,3 MİLYON KAMU ÇALIŞANI YARARLANACAK"

5,3 milyon kamu çalışanın düzenlemeden yararlanacağını belirten Erdoğan, "Öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik. Ancak bu görevler için yapılacak artışın memurlar arasında hiyerarşiyi bozacak durumu gördük. Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gitmeyi kararlaştırdık. 5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır." dedi.

MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞI 1.234 İLA 1.391 LİRA ARTACAK

Ek gösterge düzenlemesinin detaylarını da ele alan Erdoğan, "Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla tüm hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecektir. Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır. Ek gösterge ile memur maaşlarında küçük artış olsa da emekli ikramiye ve maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık memurun emekli aylığı 1234 ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi de 44 bin ile 50 bin 150 lira arasında artacaktır. Düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşına göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Kamu görevlilerin maaşlarına da yansıtılacaktır. Mülki idare amirleri başta olmak üzere özlük haklarıyla ilgili makas iyileştirici düzenleme ile gerçekleştireceğiz. Ek göstergenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.