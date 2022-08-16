Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı - Son Dakika
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Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı

16.08.2022 14:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi marketlerindeki 30'dan fazla üründe indirime gidilmişti. Tarım Kredi, indirime giren ürünleri ve fiyatlarını tek tek sosyal medyadan paylaştı. Vatandaşların da kampanyaya yoğun ilgisi devam ediyor.

Tarım Kredi marketleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 30'dan fazla üründe indirime gitti. Dün itibarıyla 1400 Tarım Kredi marketinde başlatılan uygulama, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Dün ve bugün mesainin başlamasıyla birçok kişi Tarım Kredi marketlerine akın etti.

İNDİRİME GİDEN ÜRÜNLER

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirime giren ürünler şöyle: "Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi"

FİYATLARI PAYLAŞTILAR

Vatandaşların indirim yapılan ürünlerden ikişer üçer adet aldığı gözlenirken rafların çoğu öğle saatlerine doğru boşaldı. Öte yandan Tarım Kredi marketleri indirime giren ürünleri ve fiyatlarını tek tek sosyal medyadan paylaştı.

İndirime giden Tarım Kredi'de fiyatlar şöyle:

  • 4 litre sıvı sabun: 35,90
  • 2 katlı 16 adet tuvalet kağıdı: 49,90
  • 3 katlı 16 adet tuvalet kağıdı: 59,90
  • 5 kiloluk toz deterjan: 59,90
  • 4 kiloluk bulaşık deterjanı: 38,90
  • 1 litre çamaşır suyu: 11
  • 2 katlı havlu kağıt: 16,90
  • 32'li tuvalet kağıdı: 99,90
  • 4-5-6 beden bebek bezi: 124,90
  • Yarım kilo çay: 39,90
  • 1 kilo çay: 59,90
  • Türk Kahvesi 100 gram: 11,90
  • Kiloluk Tavuk: 29,50
  • Tavuk Baget kilo fiyatı: 38,90
  • Tavuk Fileto kilo fiyatı: 56,90
  • Tavuk Sarma kilo fiyatı: 45,90
  • Dondurulmuş uçsuz kanat 2 kilo: 99,90
  • Patates kilo: 7,95
  • Soğan kilo: 5,95
  • Karpuz kilo: 1,80
  • Kavun kilo: 4,95
  • Torku gofret çeşitleri: 7,50
  • Torku Biskivü çeşitleri 3'lü: 12,50
  • Domates salçası 830 gr: 16,25
  • Riviere zeytin yağı 1 lt: 54,90
  • Riviere zeytin yağı 2 lt: 107,90
  • Sızma zeytin yağı 1 lt: 60
  • Sızma zeytin yağı 2 lt:117,90
  • Küp şeker kilo: 22,50
  • Toz şeker 2 kilo: 34
  • Torku süt 1 lt yarım yağlı: 13,90
  • Torku süt 1 lt tam yağlı: 14,90
  • 15'li yumurta: 26,25
  • 30'lı yumurta: 45,95
  • 600 gr. klasik peynir: 39,90
  • Yarım yağşı tost peyniri 1 kilo: 74,90
  • 1 kilo tereyağ: 99,90
  • Çiçek balı 480 gr: 37,90
  • Makarna çeşitleri: 4,50
  • 1 kilo un: 10
  • 2 kilo un: 20
  • 5 kilo un: 50
  • Ayçiçek yağı 1 lt: 33,50
  • Ayçiçek yağı 2 lt: 64,50
  • Ayçiçek yağı 5 lt: 146,90
  • 1 kilo Osmancık pirinç: 17,90
  • 2,5 kilo Osmancık pirinç: 43,90
  • 1 kilo pilavlık bulgur: 13,90
  • 1 kilo kırmızı mercimek: 19,90
  • 1 kilo fasulye: 20,50
  • 1 kilo nohut: 17,90
YORUMLAR (1)
  • meryem demirci: ŞAKA GİBİSİNİZ BUNA DA İNDİRİM DİYORSUNUZ YA GROS MARKETLER BİLE SİZDEN ÇOK DAHA UYGUN GÜYA BİR DE İLK ELDEN ALIM YAPIYORSUNUZ Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı - Son Dakika
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