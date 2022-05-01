Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTO Başkanı Avdagiç'i kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTO Başkanı Avdagiç'i kabul etti

01.05.2022 12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTO Başkanı Avdagiç'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'i kabul etti. İTO'dan yapılan açıklamada, dün akşam gerçekleştirilen ziyarette Avdagiç'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, fuar merkezindeki yenileme çalışmaları, İTO ve İDTM'nin faaliyetleri için teşekkür ettiği belirtildi.

Avdagiç, yaptığı açıklamada, "İstanbul Fuar Merkezi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladık. Yenileme çalışmalarımız ve İTO ile İDTM'nin faaliyetleri hakkında bilgi arz ettik. Süreçlerimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettik" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde "Esma-Ül Hüsna" yazılı bir tablo hediye etti. Kabulde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da yer aldı. - İSTANBUL

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstanbul, İto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTO Başkanı Avdagiç'i kabul etti - Son Dakika


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