Kamu işçilerinin zam haberini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak - Son Dakika
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Kamu işçilerinin zam haberini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak

09.05.2023 10:23

Kamuda 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinde düğüm bugün çözülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 11.30'da kameraların karşısına geçerek kamu işçilerinin zam oranıyla ilgili açıklama yapacak. Hatırlanacağı üzere hükümet taban aylıkları için 12 bin TL teklif etmiş, işçi kesimi ise 15 bin TL talep etmişti.

700 bin kamu işçisini ilgilendiren zamma ilişkin son sözü bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 11:30'da kamu işçilerine verilecek zam oranını açıklayacak.

ATALAY'DAN ZAM PAZARLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kamuda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme için ikinci görüşmeler sürerken, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay bir açıklama yapmıştı. 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında hükümet son olarak teklifini 12 bin lira olarak sunmuştu. Taleplerinin 15 bin lira olduğunu yineleyen Atalay, bu işin seçimden önce, işçi tarafının istediği şekilde çözülmesini istediklerini dile getirmişti. Atalay, talep ettikleri tutarın altında bir rakam önerilirse kabul etmeyeceklerini de söyledi.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ NE?

Hükümetin kamu işçisi için son teklifi 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam olmuştu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin teklifi için "Önemli bir gelişme, küçümsenmeyecek bir gelişme. Kamu koordinasyon kuruluna danışacağız. Taban ücretin 11 bin 500 liradan 12 bin liraya yükseltilmesi iyi ama bunun daha yukarıya çekilmesi lazım. Yüzdelik artışın 30'dan 40'a çıkarılması güzel ama bizim için yeterli değil" açıklaması yapmıştı. Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu. İşçi tarafı hükümetin teklifin kabul edilemez bulmuştu.

İŞÇİLERİN TABAN MAAŞ BEKLENTİSİ

İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.

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