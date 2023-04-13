Erdoğan'dan Togg için kamu bankalarına açık çağrı: Konutta olduğu gibi özel kredi sağlanabilir - Son Dakika
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Erdoğan'dan Togg için kamu bankalarına açık çağrı: Konutta olduğu gibi özel kredi sağlanabilir

13.04.2023 10:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında yerli otomobil Togg'a özel kredi için kamu bankalarına çağrı yaptı. Erdoğan, "Nasıl konutta böyle bir imkan hazırladıysalar, otomobilde de özellikle Togg'a yönelik böyle bir adım atılabilir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN TÜRK- Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yayın sırasında yerli otomobil Togg için kamu bankalarına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu bankalarımız niye var? Elbette Togg ile kampanya yapma noktasında kamu bankaları için bu iyi bir fırsat olacaktır. Buradan kendilerine çağrıda bulunuyorum, gerekirse tabii kendileriyle de bir ortak toplantı yapıp böyle bir zemini oluşturmaları hususunda inşallah bu adımı atmayı ben de düşünüyorum. Nasıl konutta böyle bir imkan hazırladıysalar, otomobilde de özellikle Togg'a yönelik böyle bir adım atılabilir.

"TOGG'A OLAN TALEP OLDUKÇA FAZLA"

Tabii şu anda benim bütün endişem Togg'un araç yetiştirme noktasındaki durumu ne olur? Talep çok fazla. Ama bütün bunlara rağmen, şu anda Togg'un tüm yönetimiyle başta Sanayi ve Teknoloji Bakanım olmak üzere kendileriyle görüşmeleri yapıp, ondan sonra kamu bankalarımızı süratle bir araya getirip, çünkü önümüzdeki 7 yılda bir milyon Togg inşallah yollarda olacak.

"ACABA TOGG'UN ZIRHLISI YAPILABİLİR Mİ?"

Bu ne demektir? Yani yollarda inşallah Togg'u görmek bize ayrı bir zevk verecek. Tabii bunları bir de tekamül ettirmek, yani şu anda tabii bu akıllı araç. Bunun yanında güçlü bir motora da sahip. Kendileriyle doğrusu şunu da konuşmak istiyorum, o da şu, acaba Togg'un zırhlısını da yapabilir misiniz? Makam araçları için olabilir, iş adamları için olabilir.

"TOGG İÇİN BENZER ADIMLARIN ATILMAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Yani bu bir taleptir. Mesela BMW'nin ilk zamanlar böyle bir durumu yoktu ama daha sonra BMW bu zırhlıyı da yaptı. Zırhlıda en iyileri olan şu anda Mercedes. O da sürekli olarak onu geliştirmenin, tekamül ettirmenin gayreti içerisinde. Bakıyorsunuz mesela Maybach önce farklı çıktı, daha sonra Maybach bu zırhlı da bile yeni yeni geliştirmelerle yeni yeni adımlar attı. Şimdi Togg için de buna benzer bazı adımların atılmaması mümkün değil.

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Kamu Bankaları, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan'dan Togg için kamu bankalarına açık çağrı: Konutta olduğu gibi özel kredi sağlanabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'dan Togg için kamu bankalarına açık çağrı: Konutta olduğu gibi özel kredi sağlanabilir - Son Dakika
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