Asgari ücrette yapılacak artış miktarı ne kadar? Temmuzdaki zam için o rakam gündemde - Son Dakika
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Asgari ücrette yapılacak artış miktarı ne kadar? Temmuzdaki zam için o rakam gündemde

01.04.2023 10:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada asgari ücrete bir ara zam olacağını ifade ederek temmuz ayına dikkat çekti. Asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili kulislerde konuşulanlara göre; 8 bin 500 lira olan asgari ücretin 10 bin TL seviyelerini görebileceği tahmin ediliyor.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Seçimlerden önce asgari ücrete ara zam yapılacağı tartışmaları başladı.

ERDOĞAN, TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına son noktayı ise çarşamba günü Cumhurbaşkanı Tayyip koydu. Erdoğan yaptığı açıklamada, ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak.'' ifadelerini kullandı.

10 BİN TL OLACAĞI ÖNE SÜRÜLÜYOR

Bu açıklamanın ardından kulislerde ara zamla birlikte asgari ücretin ne kadar olacağı konuşulmaya başlandı. Buna göre kulislerde; ocak ayında yapılan zamla birlikte şu an 8 bin 500 TL olan asgari ücretin, temmuz ayında yapılacak olan ara zamla birlikte 10 bin liraya çıkarılacağı dillendiriliyor.

GEÇEN YAZ DA ARA ZAM YAPILMIŞTI

Asgari ücrete 2022'yılının Ocak ayında normal zam, temmuz ayında ise ara zam yapılmıştı. Bu ara zammın sebebi olarak enflasyon rakamlarının ani yükselişi gösterilmişti.

YORUMLAR (3)
  • Hayrettin Isli: Kuru soğana devam yaşasin fakirlik çalan zenginlere selam olmasın Cevap Yaz 15 3 Yayından Kaldır
  • Yaşar Yılmaz: Asgari ücret isterse 20bin olsun zamların önü kesilmiyor bu millet 1 liralır ürune 5 lira vriyor bi tutmuşlar serbest ekonomi gercek aslında milleti kaz gibi yolmak.devletin en büyük sorunu bu otorite ey insanlar hayırlı ramazanlar ALLAH'a inananlar Cevap Yaz 40 1 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Temmuz dan önce zam verilmesi gerekir nisanda verilmesi gerekir en az 15 bin tl Cevap Yaz 33 8 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Asgari ücrette yapılacak artış miktarı ne kadar? Temmuzdaki zam için o rakam gündemde - Son Dakika


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