Asgari ücrette yapılacak artış miktarı ne kadar? Temmuzdaki zam için o rakam gündemde

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En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Seçimlerden önce asgari ücrete ara zam yapılacağı tartışmaları başladı.

ERDOĞAN, TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına son noktayı ise çarşamba günü Cumhurbaşkanı Tayyip koydu. Erdoğan yaptığı açıklamada, ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak.'' ifadelerini kullandı.

10 BİN TL OLACAĞI ÖNE SÜRÜLÜYOR

Bu açıklamanın ardından kulislerde ara zamla birlikte asgari ücretin ne kadar olacağı konuşulmaya başlandı. Buna göre kulislerde; ocak ayında yapılan zamla birlikte şu an 8 bin 500 TL olan asgari ücretin, temmuz ayında yapılacak olan ara zamla birlikte 10 bin liraya çıkarılacağı dillendiriliyor.

GEÇEN YAZ DA ARA ZAM YAPILMIŞTI

Asgari ücrete 2022'yılının Ocak ayında normal zam, temmuz ayında ise ara zam yapılmıştı. Bu ara zammın sebebi olarak enflasyon rakamlarının ani yükselişi gösterilmişti.