Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına destek! Asgari ücrete kadar ödeme yapılacak - Son Dakika
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Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına destek! Asgari ücrete kadar ödeme yapılacak

12.12.2022 20:53

Sosyal yardım alan ailelerin okula giden çocuklarına yönelik yeni bir destek programı açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Başarı Teşvik Programı'nın içeriği hakkında bilgi vererek, "Sosyal yardım alma hakkına sahip olan ailelerimize mensup devlet okullarında okuyan, dereceye giren öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yüksek öğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlara açıklamak için kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere ve velilere yönelik müjdeler verdi. 2023 yılında geçerli olacak kredi ve burs miktarlarını açıklayan Erdoğan, bir de sosyal yardım alan ailelerin okuyan çocuklarına yönelik yeni destek paketi açıkladı.

YENİ KREDİ VE BURS MİKTARLARI

Erdoğan, "2023 burs rakamını lisans öğrencilerinde 850 liradan 1.250 liraya, yüksek lisans için 2.500 liraya, doktora öğrencileri için 2.550 liradan 3.750 liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

ASGARİ ÜCRET KADAR DESTEK VERİLECEK

Öğrencilere yönelik hayata geçirilecek olan Başarı Teşvik Programı hakkında da konuşan Erdoğan, "Sosyal yardım alma hakkına sahip olan ailelerimize mensup devlet okullarında okuyan, dereceye giren öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yüksek öğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar destek vereceğiz." dedi.

"1,5 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE AYIRDIK"

Erdoğan Başarı Teşvik Programı'na ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. YÖK'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkını kazanan öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı desteklerini sağlayacağız. Bu program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdık."

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