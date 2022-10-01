Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli maaşları sözleri: Yılbaşında tüm kayıpları telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli maaşları sözleri: Yılbaşında tüm kayıpları telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz

01.10.2022 15:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılı açılış programında enflasyona değinerek, "Enflasyonun yol açtığı kayıpların telafisinde inşallah tüm dünyaya örnek olacağız. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları... Yılbaşında tüm ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açılış programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik anlamda yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ifade eden Erdoğan, yılbaşında asgari ücretli, memur ve emeklilerin maaşlarında kayıpları telafi edecek şekilde artışlar yapılacağının sinyalini verdi.

YILBAŞINI İŞARET ETTİ

Erdoğan, yaptığı açıklamada "Yaşanan sıkıntıları, dalgalanmaları görmezden gelmiyoruz. Döviz kurundaki yükseliş ve enflasyondaki artıştan dolayı kayıplarını gayet iyi biliyoruz. Bunların önüne geçecek tedbirleri almaya başladık.Enflasyondaki artışın neden olduğu kaybı önlemek için asgari ücreti, memur ve emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranda artırdık. Temmuz ayında daha ileri taşıdık. Yılbaşında ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz, enflasyonun altında ezilmelerine izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"ÜLKEMİZE EŞSİZ KAZANÇLAR SAĞLAYACAK BİR YOL SEÇTİK"

Bu süreçte Türkiye'nin kendi özgün ekonomi modelini inşa ettiğini belirten Erdoğan, "Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin yaklaşımlarımızı, dün İstanbul'da bir grup yabancı iktisatçıyla da enine boyuna değerlendirme imkanı bulduk. Orada da ifade ettiğim gibi, bizim uyguladığımız ekonomi politikası, kesinlikle 'akıntıya kürek çekme' gibi akıl dışı bir amaca dayanmıyor. Tam tersine biz, ekonomik araçlar üzerinden ülkemize diz çöktürmek gayesiyle, bugüne kadar ne kadar iyi, doğru, kazançlı olduğu hep telkin edilmiş iktisat politikalarına da aykırı şekilde maruz kaldığımız sinsi oyunları bozmak için kendi modelimizi geliştirdik. Daha önemlisi, bu modelin hem iktisat ilminde yeri vardır, hem dünyada örnekleri mevcuttur, hem de ülkemiz gerçekleriyle ve sahip olduğumuz potansiyelle en üst düzeyde uyumludur. Dolayısıyla kendimize, neresinden bakarsanız bakın ülkemize eşsiz kazançlar sağlayacak bir yol seçtik" şeklinde konuştu.

"KENDİ ÖZGÜN EKONOMİ MODELİMİZİ İNŞA ETTİK"

Ekonomi modelinde tercih değişikliğine durduk yere gitmediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Şayet maç sürerken oyunun kurallarını bizim aleyhimize değiştirmeye çalışmasalardı, belki bir müddet daha buna ihtiyaç duymayabilirdik. Fakat, ülkemiz açık bir ekonomik saldırıyla karşı karşıya kalınca, sınırlarımızı korumak için ne yaptıysak, darbelere nasıl karşı çıktıysak, buna da aynı tavrı sergiledik. Küresel gelişmelerin önümüze çıkardığı fırsatları da değerlendirerek, 'olanda hayır vardır' anlayışıyla yönümüzü geleceğe çevirdik. Dünyanın ve ülkemizin tecrübelerinden en üst düzeyde istifadeyle, kendi özgün ekonomi modelimizi inşa ettik."

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli maaşları sözleri: Yılbaşında tüm kayıpları telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz - Son Dakika


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