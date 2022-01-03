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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni mezun istihdam edene 100 bin lira destek verilecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni mezun istihdam edene 100 bin lira destek verilecek

03.01.2022 21:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Gündemdeki ekonomik gelişmelere ilişkin açıklama yapan Erdoğan, yeni mezun istihdamı hakkında da önemli bilgiler verdi. Erdoğan, "Çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi, üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam eden işletmelerimize, 100 bin lira destek veriyoruz. Kadın istihdamında bu rakam 110 bin lirayı buluyor" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"100 BİN LİRA DESTEK VERİYORUZ"

Yeni KOSGEP desteğiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi, üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam eden işletmelerimize, 100 bin lira destek veriyoruz. Kadın istihdamında bu rakam 110 bin lirayı buluyor. Mikro işletmelerde 2 ve küçük işletmelerde 5 personele kadar uygulanacak bu destek rakamı faizsiz olarak 2 yıl sonra 24 ayda geri ödenecek. Amacımız bu programla 75 bin yeni istihdam." dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Üniversite, İstihdam, Kabine, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni mezun istihdam edene 100 bin lira destek verilecek - Son Dakika
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