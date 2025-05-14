Cumhurbaşkanı'ndan müjde: Her türlü desteği vereceğiz - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı'ndan müjde: Her türlü desteği vereceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirai don mağduru çiftçilere destek olacağını açıkladı. Erdoğan "Don, kuraklık, tüm bunlara karşı Bakanlığımızla müşterek çalışmalarımızı yapıp, her türlü desteği vererek bu badireyi süratle, en az zayiatla atlatacağız"

14.05.2025 10:42  Güncelleme: 11:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda ziraat odaları başkanlarıyla bir araya geldi. Programda konuşan Erdoğan, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Bu anlamlı günün çiftçilerimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"BAZI MEYVE GRUPLARINDA HASAR MEYDANA GELDİ"

Geçtiğimiz ay yaşanan hava koşullarının bazı tarım ürünlerinde hasara yol açtığını belirten Erdoğan, "Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor" dedi. Gıda güvenliğinde tehdit olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: Stratejik ürünlerle ilgili olarak gıda arz güvenliğimiz açısından hamdolsun bir tehlike söz konusu değil. Tarım Bakanlığımız süreci ilk günden beri yakından takip etmekte, biz de düzenli olarak bakanımızdan gerekli bilgileri alıyoruz. Bu süreçte tarım sigortasıyla Çiftçi Kayıt Sistemi'nin önemini bir kez daha gördük. Prim bedelinin yüzde 70'e kadarı devletimiz tarafından ödenen TARSİM konusunda maalesef halen arzu edilen seviyenin çok uzağındayız. Çiftçilerimizin kayıt ve sigorta yaptırmasının teşvik edilmesi noktasında sizlerin desteğine güveniyorum."

"ÇİFTÇİLERİMİZİN HER DAİM YANINDA OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 4. Tarım Orman Şurası'nın açılışının yapılacağını belirterek, "Orada çiftçilerimizi ilgilendiren birçok konuya temas edeceğiz" dedi. "23 yıl boyunca çiftçilerimizi asla yalnız bırakmadığımızın en yakın şahidi Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak sizlersiniz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: İnşallah bundan sonra da çiftçilerimizin, üreticilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tarım sektörümüzün gelişmesine, güçlenmesine, ilerlemesine verdiğiniz müstesna katkılar için sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizdeki tüm çiftçilerimize olan minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Rabbim yol arkadaşlığımızı, dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin. İnşallah bu don, kuraklık, şu bu vs. bütün bunlara karşı bakanlığımızla müşterek çalışmalarımızı yapıp, elimizden gelen her türlü desteği vererek bu badireyi süratle, inşallah en az zayiatla atlatacağız. Bunun için gerek İbrahim Bey, gerek Hakkı Bey bu çalışmaları süratle yürütüp, isabetli kararları alıp tüm vatandaşlarımıza ulaştıralım."

Cumhurbaşkanı\'ndan müjde: Her türlü desteği vereceğiz

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı'ndan müjde: Her türlü desteği vereceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Uğur Kurum:
    Her şeyin başına niye Erdoğan güzellemesi yapılıyor. Ziraat ile ilgi yapılacak sosyal destek varsa Bakanlık adına açıklama yapılacak.Sanki Erdoğan cebinden yardım yapıyor 31 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    müjde üstüne müjde fakat herkes kredi kartı batığı 29 0 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    ilk destek bugün geldi saol cumhurbaşkanım mazota zam yaparak ne güzel destek veriyosunuz 26 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    mujde haberlerini kendileri verir, eksi seyleri digerleri soyler. bu boyledir 20 yildir. burada bile ciddi bi halkla iliskiler calismasi var...muhalefetin cok sey ogrenmesi lazim...olmasi gereken degil, olana yaklasim adina . kulturumuz, algimiz, begen begenme ne isek o adina.. olmasi gerekeni konusa konusa 40 degil 400 secim daha kaybeder muhalefet.. zira oyle bi bakis acimiz yok bizim millet olarak.. olana, su ana, simdiye bakariz ve cikarimiza.. nokta. 16 0 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    gene zam gelecek 11 0 Yanıtla
  • emir2003:
    Memura emekliye sıra gelirmi? 9 1 Yanıtla
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