Zamlı asgari ücretin çalışan hesaplarına yatacağı tarih de belli oldu

2023 yılı için asgari ücret belli oldu

Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem değişen tüm ücretler

Türkiye'nin merakla beklediği 2023 asgari ücret rakamı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada yeni uygulanacak asgari ücretin 8 bin 506 TL olduğunu dile getirdi. Yeni zamla birlikte bir çalışanın işverene toplam maliyeti 11 bin 750 TL oldu.

YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Asgari ücretin belli olmasının ardından zamlı maaşların ne zaman ödeneceği de merak konusu oldu. Buna göre asgari ücrete çalışan vatandaşlar, ocak ayında çalıştıkları günlerin maaşını şubat ayında zamlı olarak alacak. Yani zamlı ilk maaşlar şubat ayında ödenmiş olacak.

OCAK AYINDA ESKİ ÜCRETTEN ÖDENECEK

Vatandaşların kafasının karışmaması adına da bu konuda bilgilendirme yapıldı. Çalışanlar ocak ayında yine 5500 TL alacak.