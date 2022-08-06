Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği reyonda fiyatlar neredeyse 3'e katlandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği reyonda fiyatlar neredeyse 3'e katlandı

06.08.2022 11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği reyonda fiyatlar neredeyse 3'e katlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekim 2021'de Tarım Kredi marketine gidip atıştırmalık gıdalar almış "Fiyatlar gayet uygun" demişti. Erdoğan'ın önünde poz verdiği gofret-bisküvi-kraker reyonunda 1 yıl dolmadan fiyatı üçe katlanan ürünler var.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hafta içinde temmuz enflasyonunu açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60 ile 24 yılın zirvesini yeniledi. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tüketici enflasyonunun temmuzda yıllık yüzde 176,04 olduğunu açıkladı.

Bu arada, TÜİK, mayıs ayından bu yana 409 ürünün aylık fiyat değişimlerini gösteren "madde sepeti ve ortalama madde fiyatları" tablosunu yayımlamıyor.

"Ülkemizde enflasyon değil, fiili bir hayat pahalılığı sorunu var" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Ekim 2021 günü İstanbul Kısıklı'daki evinin yakınında yer alan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı.

Eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu Canan Aybüke'nin de kendisine eşlik ettiği alışverişte Erdoğan, iki alışveriş arabasını gevrek, kuru meyve, bisküvi, gofret ve meyve suyu gibi ürünlerle doldurdu. Toplamda 1002 lira ödeyen Erdoğan, market çıkışında yaptığı açıklamada, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler, kalite, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Erdoğan'ın market alışverişi sırasında, bisküvi, gofret ve kraker ürünlerinin yer aldığı reyonun önünde çekilen bir fotoğrafından yola çıkarak söz konusu ürünlerdeki son 10 aydaki fiyat hareketliliğini mercek altına alındı.

İşte son dönemde vatandaşlara 'biraz daha sabır' çağrısı yapan ve enflasyondaki düşüş için 2023 yılını işaret eden Erdoğan'ın poz verdiği reyondaki ürünlerin fiyat değişimi:

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