Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu - Son Dakika
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Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu

15.08.2022 16:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 30 üründe indirime giden Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin Aksaray'daki şubelerinde sabahın erken saatlerinde başlayan alışveriş yoğunluğu devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 30 üründe indirime giden Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin Aksaray'daki şubelerinde sabahın erken saatlerinde başlayan alışveriş yoğunluğu devam ediyor.

Türkiye Tarım Kredi marketlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından ülke genelindeki şubelerinde 30 temel ihtiyaç ürününde indirime gidildiğini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması tekrar yayınlanınca vatandaşlar yurt genelindeki bin 400 şubede olduğu gibi Aksaray'da da 5 farklı şubede yoğun bir şekilde alışverişe başladı. Temel ihtiyaç ürünlerinde gıda ve temizlik malzemelerini tükenme seviyesine getiren vatandaşlara market personellerinde kolaylık sağlanıyor. İndirimli fiyatlardan memnun olduklarını dile getiren vatandaşların alışveriş yaptığı reyonda azalan ürünler depolardan gelen ürünlerle destekleniyor. Kasalarda uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar indirimli ürünleri almak için raflarda adeta bir birileri ile yarışıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde alışveriş yapan vatandaşlara ürünlerin indirimleri hakkında sürekli duyuru yapılırken, vatandaşlar alışveriş yapacak vatandaşları da Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine davet ediyor.

Ailesi ile birlikte alışverişe gelen vatandaş Arif Akhuy (62), "Cumhurbaşkanımızın dünkü açıklamalarını duyduk. Kooperatiflerde ucuzluk olduğunu öğrendik. Bizde ailemizle birlikte yoğun bir şekilde alışveriş yapmak üzere kooperatife geldik. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Fiyatları uygun buluyorum. Gerçekten bayağı bir indirim olmuş" dedi.

İndirimli alışverişten yararlanmak için köyden kent merkezine gelen Cengiz Kemer (42), "Dün televizyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifindeki indirimlerini duyduk. Bugün buraya geldik. Çok güzel olmuş, çok güzel indirimler var. Çok kalabalık var burada, bütün vatandaşları davet ediyoruz. Bütün marketlerden bunu bekliyoruz. Herkes buraya geldiği zaman diğer marketler mecburen indirime girecektir" diye konuştu.

Alışveriş yapmaya başladığından beri yoğunlukla karşılaşan ve vatandaşları indirimli alışverişe davet eden İbrahim Kocaman (37), "Güzel fiyatlar bayağı inmiş. Öbür marketlerinde bunları görerek indirmesini istiyoruz. Halkımız bir rahatlasın. Çekebilirsiniz halk sırada, gerçekten büyük indirimler var. Yarım saattir buradayım. Ürün bitiyor ama yenisi de yerleştiriyorlar. Yani gerçekten teşekkür ederiz. Baya bir yoğunluk var. Milletin gelmesini isteriz" ifadelerine yer verdi.

Diğer marketlerden de indirim beklediklerini belirten Ruhi Gür (45) ise, "Geldiğimden beri müthiş bir kalabalık var. Beklemekteyim ve bundan memnunum. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu indirimlerden dolayı halkımızın müthiş bir alışveriş yapmaktadır. Diğer marketler şu an durgun, diğer marketlerinde bunu yapmasını isteriz. Şu an yağların düşmüş olduğunu, yağların hızlı bir şekilde tezgahlara yerleştiğini görüyoruz. İsterim ki herkes rahatlıkla alışveriş yapsın. Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanya için çok gönülden teşekkür ediyorum. Herkes diğer marketlerden elini çeksin buralara gelsin" şeklinde konuştu. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

alışveriş, Aksaray, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu - Son Dakika

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