Alışveriş yapan vatandaşlardan Murat Çelik , "Alışverişe geldik. Fiyatlar gayet düzgün, makul seviyeye inmiş. Fiyatlardan memnunuz. Daha da düşmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz" dedi. - MARDİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla yapılan indirimin ardından Mardin 'de de Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: İHA

Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Tarım Kredi Kooperatif Marketlerindeki indirime vatandaştan ilgi - Son Dakika

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