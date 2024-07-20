Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Artan kredi notumuz finansmana erişimi kolaylaştıracak - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Artan kredi notumuz finansmana erişimi kolaylaştıracak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, artan kredi notunun yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için daha nitelikli finansmana erişimi kolaylaştırmasını beklediklerini belirtti. Yılmaz, Merkez Bankası rezervlerinin tarihin en yüksek düzeyinde olduğunu ve cari açık ve bütçe açığında hedeflerin aşıldığını vurguladı. Ayrıca, yapısal reformlar ve ekonomik koordinasyon çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.

20.07.2024 17:32
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Artan kredi notumuzun yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için daha nitelikli finansmana erişimi kolaylaştırmasını bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki son duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, Merkez Bankası rezervlerinin tarihin en yüksek düzeyinde seyrettiğini vurguladı ve cari açık ve bütçe açığında Orta Vadeli Program hedeflerini aşan iyileşmeler yaşandığını ifade etti.

Dünyanın tarihsel ortalamaların altında büyüdüğü, bölgesel gerilimlerin yükseldiği, Türkiye tarihinin en büyük deprem afetinin yaralarının sarıldığı bir ortamda, geçen yıl ilan edilen Orta Vadeli Programı (OVP) kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini altını çizen Yılmaz, "Siyasi ve makroekonomik istikrar içinde, ülkemizi sürdürülebilir ve kapsayıcı şekilde büyütmeyi öngörüyoruz. Amacımız enflasyonu düşürmek, kalıcı refah artışı sağlamaktır. MB rezervlerimiz tarihi yüksek düzeylerde seyrederken, risk göstergeleri, cari açık ve bütçe açığında OVP hedeflerimizi aşan iyileşmeler yaşanıyor. İçeride ve uluslararası alanda güven oluşturan politikalarımız bir çok alanda olduğu gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışlarında da kendisini gösteriyor. Artan kredi notumuzun yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için daha nitelikli finansmana erişimi kolaylaştırmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Milletimizin yaşam standartlarını daha yükseklere taşımaya kararlıyız"

Para ve maliye politikalarının yanı sıra yapısal reform gündemini de güçlü bir şekilde ele aldıklarını aktaran Yılmaz, "Gerek Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) gerekse Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çerçevesinde belirlediğimiz somut çalışmaları ekip ruhu içinde hayata geçiriyoruz. Katma değerli üretimin ve verimliliğin artığı bir ekonomik yapı ile ülkemizi güçlü yarınlara, milletimizin yaşam standartlarını daha yükseklere taşımaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Artan kredi notumuz finansmana erişimi kolaylaştıracak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Artan kredi notumuz finansmana erişimi kolaylaştıracak - Son Dakika
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