Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler ve işbirliği fırsatları değerlendirilecek. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Yılmaz ve Asadov, Türkiye ve Azerbaycan arasında 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü'nü imzalayacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Yılmaz ve Asadov, TOBB İkiz Kuleler'de Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na da katılacak.

08.05.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler ve işbirliği fırsatları değerlendirilecek.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Yılmaz ve Asadov, Türkiye ve Azerbaycan arasında 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü'nü imzalayacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Yılmaz ve Asadov, TOBB İkiz Kuleler'de Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na da katılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi - Son Dakika

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