Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Eyaleti Parti Sekreteri Han Jun ve heyetini kabul etti - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Eyaleti Parti Sekreteri Han Jun ve heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Eyaleti Parti Sekreteri Han Jun ve heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Eyaleti Parti Sekreteri Han Jun ve heyeti ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Çin menşeli firmaların ülkemizde yapacakları yatırımlar ve turizm sektörümüz için büyük bir potansiyel taşıyan Çinli turistler bağlamında ülkemizdeki turizm imkanları ve karşılıklı ticaret hacminin geliştirilmesi konuları ele alındı.

24.04.2024 16:48  Güncelleme: 16:51
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Eyaleti Parti Sekreteri Han Jun ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Eyaleti Parti Sekreteri Han Jun ve heyeti ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmeye ilişkin bilgi veren Yılmaz, "Görüşmemizde, Çin menşeli firmaların ülkemizde yapacakları yatırımlar başta olmak üzere, turizm sektörümüz için büyük bir potansiyel taşıyan Çinli turistler bağlamında ülkemizdeki turizm imkanlarını ve karşılıklı ticaret hacmimizin geliştirilmesi konularını değerlendirdik. Sayın Jun ve heyetine ziyaretleri ve işbirlikleri için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Eyaleti Parti Sekreteri Han Jun ve heyetini kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Eyaleti Parti Sekreteri Han Jun ve heyetini kabul etti - Son Dakika
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