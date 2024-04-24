Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Eyaleti Parti Sekreteri Han Jun ve heyetini kabul etti

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Eyaleti Parti Sekreteri Han Jun ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Eyaleti Parti Sekreteri Han Jun ve heyeti ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmeye ilişkin bilgi veren Yılmaz, "Görüşmemizde, Çin menşeli firmaların ülkemizde yapacakları yatırımlar başta olmak üzere, turizm sektörümüz için büyük bir potansiyel taşıyan Çinli turistler bağlamında ülkemizdeki turizm imkanlarını ve karşılıklı ticaret hacmimizin geliştirilmesi konularını değerlendirdik. Sayın Jun ve heyetine ziyaretleri ve işbirlikleri için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.