Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye 1.1 Trilyon Dolarlık Ekonomik Büyüklüğe Ulaşacak - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye 1.1 Trilyon Dolarlık Ekonomik Büyüklüğe Ulaşacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye 1.1 Trilyon Dolarlık Ekonomik Büyüklüğe Ulaşacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatyalı İş İnsanları Derneği Buluşması programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2024 yılında 1.1 trilyon doların üzerinde bir ekonomik büyüklüğe ulaşacağını belirtti. Yılmaz, ayrıca Türkiye'nin doğal afetlere karşı dirençli hale getirilmesi için çalışmalar yapıldığını ve enflasyonla mücadelede kararlılıkla devam edildiğini ifade etti.

08.02.2024 21:58
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tahminlerimize göre bu yılsonunda Türkiye 1.1 trilyon doların üzerinde bir ekonomik büyüklüğe ulaşacak. Bu yıl Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatyalı İş İnsanları Derneği Buluşması programına katıldı. Yılmaz, Türkiye'nin 2024 yılının sonunda 1.1 trilyon doların üzerinde bir ekonomik büyüklüğe ulaşacağını söyledi. Yılmaz, ayrıca Türkiye yüzyılında Türkiye'yi doğal afetlere karşı dirençli hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti. 2023 yılında Türkiye olarak 960 milyar lira deprem ve rehabilitasyon için tahsis ettiklerini belirten Yılmaz, "2024 yılında bütçemizden sadece merkezi yönetim bütçesine koyduğumuz ödenek 1 trilyon 28 milyar Türk Lirası" dedi.

"Hedef 1.1 trilyon dolar büyüklük"

Türkiye'nin 100. yılındaki hedeflerinden bahseden ve Türkiye'nin ekonomisini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye 2024 yılının sonunda tahminlerimize göre 1.1 trilyon doların üzerinde bir ekonomik büyüklüğe ulaşacak. Bununla dominal olarak dünyada 17'nci büyük ekonomi, satın alma gücü paritesine göre 11'inci büyük ekonomiyiz. Amacımız daha yükseklere çıkmak" şeklinde konuştu.

"Enflasyonla mücadelede kararlılıkla yola devam ediyoruz"

2024 yılının Türkiye'nin yılı olacağını belirten Yılmaz, "Bu yıl Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz. Son 6 aylık dönemde uluslararası sermaye girişi hızlandı, rezervlerimiz güçlendi, ani kur hareketleri azaldı, finansman koşulları iyileşti. Kurdaki ani hareketlilik azaldı. Finansman koşullarımız iyileşti. Enflasyonda kararlı şekilde adımlarımızı atıyoruz. Attığımız adımlar ve aldığımız kararların göstergelere olumlu yansıdığını görüyoruz. Orta Vadeli Programımızın en temel önceliği olan enflasyon meselesinin çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi sonucunda 2023 yılı enflasyonu OVP ile uyumlu gerçekleşmiştir. Bu aydan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahminlerle uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Ocak ayında genelde yüksek olur. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Enflasyonla mücadelede kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz 2024 yılını 2023'e göre düşük seviyede gerçekleştirmek. 2025'te yüzde 15'ler civarına gelmek, 2026 yılında ise tek haneli rakamlara düşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"2023 yılında 960 milyar lira deprem ve rehabilitasyon için tahsis ettik"

Depremin yaralarını sarmak için çok çalıştıklarını belirten Yılmaz, "2023 yılında bütün yaptığımız tahsisatları topladığımız zaman 2023 yılında devlet olarak 960 milyar lira deprem ve rehabilitasyon için tahsis etmişiz. Bu milli gelirimizin yüzde 3,8'ine denk geliyor. 2024 yılında bütçemize sadece merkezi yönetim bütçesine koyduğumuz ödenek 1 trilyon 28 milyar Türk Lirası. Türkiye Yüzyılını bütün afetlere karşı dirençli şehirler haline getireceğiz. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Malatya'da; 5 bin 140'ı il ve ilçe merkezlerinde, 1.041'i kırsalda olmak üzere toplam 6 bin 181 konutumuzun kurası çekilecektir. Yaklaşık 17 bin konutumuzun da yapımı hızla devam ediyor. Malatya ilimize toplam; 11.5 milyar lira kaynak aktarılmıştır. Kentsel dönüşüm Başkanlığı kurduk. 2 milyona yakın konutu dönüştürdük" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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