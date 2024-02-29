Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Ekonomide öngörülebilirlik sağlandı, büyüme performansımızı sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Siyasi istikrar ve güven içinde ekonomimizde öngörülebilirliğin sağlandığı bir ortamda büyüme performansımızı 14 çeyrektir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından büyüme rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu. Yılmaz, 2023 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5'lik bir büyüme kaydederek Orta Vadeli Program hedefinin üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıkarken, kişi başı GSYH'nin ise 13 bin 110 dolar seviyesine yükseldiğini ifade eden Yılmaz, "Siyasi istikrar ve güven içinde ekonomimizde öngörülebilirliğin sağlandığı bir ortamda büyüme performansımızı 14 çeyrektir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Bölgemizi etkileyen olumsuz jeopolitik gelişmelerin yaşandığı, depremin yaralarının sarıldığı, küresel ticari faaliyetlerin azaldığı bir dönemde sağlanan büyüme ekonomimizin gücünü göstermektedir. Açıklanan küresel büyüme verilerine göre dördüncü çeyrekte ve 2023 yıl genelinde OECD ve G-20 ülkeleri arasında büyüme oranında 2. sırada yer alarak küresel ölçekte üst sıralardaki yerimizi koruyoruz" dedi.
2023 yılının dördüncü çeyreğinde ekonomi yüzde 4 oranında büyürken, tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin tamamında bu çeyrekte pozitif büyüme kaydeldiğini belirten Yılmaz, "Bu dönemde katma değer artışı bir önceki yılın aynı dönemine göre inşaat sektöründe 10,8, sanayi sektöründe yüzde 1,9, hizmetler sektöründe (inşaat dahil) ise yüzde 3,6 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit sermaye yatırımlarındaki yüzde 10,7'lik yüksek artış ve tüketim harcamalarının artış hızının yavaşlaması da büyümenin daha sağlıklı bir kompozisyonla ve dezenflasyon yaklaşımımızla uyumlu bir patikada ilerlediğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.
Yılmaz, emeğin milli gelirden aldığı payın 2023 yılında arttığını, işgücü ödemelerinin milli gelir içindeki payının ise 2022 yılındaki yüzde 23,6 seviyesinden 2023 yılında yüzde 29,1'e yükseldiğini ifade etti. Yılmaz şöyle devam etti:
"Para ve maliye politikası eşgüdümünde enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlarımızı sürdürürken, ekonomimizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyüme oluşturma kapasitesi de güçlenerek devam etmektedir. Amacımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde istikrar içinde sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi daha ilerilere taşımak, halkımızın sosyal refahını kalıcı olarak artırmaktır." - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Ekonomide öngörülebilirlik sağlandı, büyüme performansımızı sürdürüyoruz - Son Dakika
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