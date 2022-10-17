Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bütçemizde, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını temin etmek için merkezi... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bütçemizde, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını temin etmek için merkezi...

17.10.2022 11:30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bütçemizde, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını temin etmek için merkezi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bütçemizde, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını temin etmek için merkezi yönetim bütçesinden Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 291,5 milyar lira, Yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bütçemizde, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını temin etmek için merkezi yönetim bütçesinden Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 291,5 milyar lira, Yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 15,5 milyar lira olmak üzere toplam 307 milyar lira kaynak ayrılmıştır." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Bütçemizde, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını temin etmek için merkezi... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bütçemizde, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını temin etmek için merkezi... - Son Dakika
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