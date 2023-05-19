Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "nakit avans" iddialarına açıklık getirdi: Altın ve dövize kayışı engellemek için yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "nakit avans" iddialarına açıklık getirdi: Altın ve dövize kayışı engellemek için yapıldı

19.05.2023 00:47

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bankaların kredi kartlarından nakit avans çekilmesini durdurduğuna yönelik iddialara canlı yayında cevap verdi. Oktay, "Çıkan haber gerçeği yansıtmıyor. Dar gelirli vatandaşlarımızı ilgilendiren bir durum değil. Limiti 50 bin TL'nin üzerindeki kredi kartları için geçerli bir durum. Nakit çekilerek altın ya da döviz alma gibi ekonomiye katkı vermeyen yastık altı diye ifade ettiğimiz mekanizmanın çalıştığını görünce kurumlarımız çalışıyorlar" dedi.

Merkez Bankası, kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırdı.

NAKİT AVANS ÇEKİMİ DURDURULDU İDDİASI

Kredi kartı nakit avans için işlemlerin pazartesi gününden itibaren çoğu bankada durdurulduğu iddia edilirken bu durum, sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY KONUŞTU

Çıkan haberlere katıldığı canlı yayında açıklık getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, durumun dar gelirli vatandaşları ilgilendirmediğini söyledi.

"KREDİ KARTIYLA YASTIK ALTI YATIRIM YAPILMASININ ANLAMI YOK"

Oktay sözlerine şöyle devam etti; "Haberler gerçeği yansıtmıyor. Dar gelirli vatandaşlarımızı ilgilendiren bir durum değil. Limiti 50 bin TL'nin üzerindeki kredi kartları için geçerli bir durum. Bütün kredi kartlarında oradan nakit alınarak altın alma gibi ya da döviz alma gibi yani ekonomiye katkı vermeyen yastık altı diye ifade ettiğimiz, ekonominin dışına kaynağı taşıyan bir mekanizmanın çalıştığını görünce ilgili kurumlarımız çalışıyorlar. Kredi kartıyla altın alımı gibi yastık altı bir yatırım yapılmasının bir anlamı yok. Oradaki bir kısıtlamadan bahsediyor onun dışında bir şey değil" ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500

fuat oktay, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 'nakit avans' iddialarına açıklık getirdi: Altın ve dövize kayışı engellemek için yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:42 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "nakit avans" iddialarına açıklık getirdi: Altın ve dövize kayışı engellemek için yapıldı
00:18 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "nakit avans" iddialarına açıklık getirdi: Altın ve dövize kayışı engellemek için yapıldı
23:58 Yayın esnasında ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'nun sesi stüdyoda duyuldu, Binali Yıldırım'ın tepkisi olay oldu
23:48 Yayın sırasında ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'nun "Buradayım be buradayım" sesi duyuldu, Binali Yıldırım'ın tepkisi olay oldu
23:36 Süper lüks aracını 57'nci kattaki dairesine vinçle çıkardı
23:30 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun mülteci çıkışıyla ilgili yorum: Gözlerimi kapattım, kendim konuşuyorum zannettim
23:27 Süper lüks aracını 57'nci kattaki dairesine vinçle çıkardı
23:19 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun mülteci çıkışıyla ilgili yorum: Gözlerimi kapattım, kendim konuşuyorum zannettim
23:10 MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı kalp krizi sonucu yaşamını kaybetti
23:10 O hareketin bedeli 2 maç oldu! Jurgen Klopp, hakeme yaptığı çıkışın bedelini ağır ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2023 01:20:55. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "nakit avans" iddialarına açıklık getirdi: Altın ve dövize kayışı engellemek için yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement