Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "nakit avans" iddialarına açıklık getirdi: Altın ve dövize kayışı engellemek için yapıldı

Merkez Bankası, kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırdı.

NAKİT AVANS ÇEKİMİ DURDURULDU İDDİASI

Kredi kartı nakit avans için işlemlerin pazartesi gününden itibaren çoğu bankada durdurulduğu iddia edilirken bu durum, sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY KONUŞTU

Çıkan haberlere katıldığı canlı yayında açıklık getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, durumun dar gelirli vatandaşları ilgilendirmediğini söyledi.

"KREDİ KARTIYLA YASTIK ALTI YATIRIM YAPILMASININ ANLAMI YOK"

Oktay sözlerine şöyle devam etti; "Haberler gerçeği yansıtmıyor. Dar gelirli vatandaşlarımızı ilgilendiren bir durum değil. Limiti 50 bin TL'nin üzerindeki kredi kartları için geçerli bir durum. Bütün kredi kartlarında oradan nakit alınarak altın alma gibi ya da döviz alma gibi yani ekonomiye katkı vermeyen yastık altı diye ifade ettiğimiz, ekonominin dışına kaynağı taşıyan bir mekanizmanın çalıştığını görünce ilgili kurumlarımız çalışıyorlar. Kredi kartıyla altın alımı gibi yastık altı bir yatırım yapılmasının bir anlamı yok. Oradaki bir kısıtlamadan bahsediyor onun dışında bir şey değil" ifadesini kullandı.