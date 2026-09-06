Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026'da kişi başı milli gelir 20 bin doları aşacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2026 sonunda milli gelirin 1,8 trilyon doları, kişi başı milli gelirin de 20 bin doları aşmasını beklediklerini açıkladı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2026 yılı sonunda milli gelirimizin Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1,8 trilyon doları aşmasını, kişi başına milli gelirimizin de yine ilk kez 20 bin doları geçmesini bekliyoruz."
Kaynak: İHA
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