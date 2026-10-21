Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2027 enflasyon hedefini yüzde 21 olarak açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2027 enflasyon hedefini yüzde 21 olarak açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2026 yıl sonu için yüzde 28,4 öngörülen tüketici enflasyonunun 2027 yıl sonunda yüzde 21'e inmesini hedeflediklerini ifade etti. Tek haneli oranlara kalıcı olarak ulaşılıncaya dek kararlı tutumun korunacağını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2026 yıl sonunda yüzde 28,4 olarak tahmin edilen tüketici fiyat artışının 2027 yıl sonu itibarıyla yüzde 21'e gerilemesini hedefliyoruz. Tek haneli enflasyon oranlarına kalıcı biçimde ulaşana kadar kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz."
Kaynak: İHA
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