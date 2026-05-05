Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan SAHA 2026 fuarına ilişkin paylaşım Açıklaması

Yılmaz, NSosyal hesabından, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Savunma sanayisinde dışa bağımlılığın yüzde 80'den yüzde 20'ye indiğini, bu alanda ihracatın 10 milyar doları aştığını ve sektör hacminin 20 milyar dolara ulaştığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu tablo bir istatistik değil, vizyoner liderlik, stratejik akıl ve sahada üreten güçlü bir iradenin eseridir. Türkiye artık takip eden değil, oyunu kuran ve kuralları belirleyen bir aktör olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel bir güçtür. Türkiye Yüzyılı, kararlılığın, teknolojik atılımın ve küresel iddianın adı olmaya devam edecek."

Yılmaz paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının savunma sanayisine yönelik hazırladığı videoya da yer verdi.