Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Huzur ve Güven Ortamı Doğu ve Güneydoğuyu Güçlendiriyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesindeki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörün ortadan kalkmasıyla, huzur ve güven ortamının pekişmesiyle bugün Doğu ve Güneydoğu her zamankinden daha güçlü bir hale gelmiş durumda" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplu açılış törenine katılmak üzere Bingöl'ün Solhan ilçesine geldi. Burada yapımı tamamlanan Solhan Hükümet Konağı, Solhan Emniyet Müdürlüğü, Solhan Yeşilova Mahallesi 5 Hekimlik Aile Sağlığı ve 112 Çağrı Merkezi, Solhan Orman İşletme Şefliği İdari Bina ve Lojmanlar, Solhan Mutluca Deresi ve Yan Dereler 1. Kısım Taşkın Koruma İşi, Güneş Enerji Sistemi, Solhan Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi ve diğer okulların açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

8 projenin maliyetinin 420 milyon lira olduğunu belirten Yılmaz, "Solhan manevi değerleriyle, milli birlik ve beraberliğe verdiği önemle ülkemizin geleceğine sahip çıkmasıyla her zaman övgüyü hak eden bir ilçemizdir. Hizmetin en güzeline kalitelisine layık olan bir ilçemizdir. Solhan'ın her geçen gün, her geçen yıl gelişmesine, imkanlarının iyileşmesine birlikte şahitlik ediyoruz. Bugün de açılışını yaptığımız 8 eser ve güncel rakamlarla toplamda 420 milyon liralık bir yatırımı resmen açmış oluyoruz bugün. Aralarında Solhan Hükümet Konağı'mız var" dedi.

Depreme dirençli yapılar inşa edildiğini vurgulayan Yılmaz, "İlçemizin deprem tehlikesi yüksek bir bölgede olduğunu unutmadan yatırımlarımızı en modern ve deprem yönetmeliklerine uygun bir şekilde hayata geçiyoruz. Halkımızın hem huzur içinde yaşayıp çalışabileceği hem de doğal afetlere karşı dirençli yapılar oluşturmak bizim en büyük önceliğimizdir. Bu projelerle sadece fiziki altyapıyı güçlendirmekle kalmıyor vatandaşlarımıza güvenli bir ortamda yaşama ve çalışma imkanı sunmuş oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Terör en büyük zararı kalkınmaya verdi, demokrasiye verdi"

Yılmaz, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Doğusuyla batısıyla 81 ilimiz 973 ilçemiz için nasıl çalışıyorsak Solhan için de aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizler halka efendilik yapmak için değil hizmetkar olmak için geldik. Hepimiz bu anlayıştayız. Halka kim hizmet ettiyse en kıymetli kişi odur. Hizmet etmediyse, halka tepeden bakan halkın değerlerinden uzak düşen yöneticilerin hiçbir zaman başarılı olmayacağını belirtmek istiyorum. Aslında bugün açılışını yaptığımız yatırımlar ülkemizin dört bir yanında sağlanan kazanımların birer örneğidir. Yıllarca bölgede refah artışını engelleyenlerin ortadan kalkmasıyla milletimiz hakiki kimliğini bulmaya başlamış çok farklı bir ortamı teneffüs etmeye başlamıştır. Terörle mücadelemiz, terör belasından bu bölgeyi kurtarmamız en büyük destekçimizdir. Ben hep söylüyorum buradan da bir kez daha altını çizmek istiyorum; terör en büyük zararı bu bölgemize verdi. Terör en büyük zararı kalkınmaya verdi, demokrasiye verdi. Terörün olduğu yerde ne kalkınma olur ne de temel hak ve hürriyetlerinizi kamil bir şekilde olgun bir şekilde yaşayabilirsiniz. Terörün ortadan kalkmasıyla, huzur ve güven ortamının pekişmesiyle bugün Doğu ve Güneydoğu her zamankinden daha güçlü bir hale gelmiş durumda. Bir taraftan farklılıklarımızı zenginlik bilerek, tüm farklılıklarımızı demokratik bir ortamda özgür bir ortamda yaşıyoruz. Diğer taraftan da kalkınma sürecimizi hızlandırıyoruz. Güvenliğin olmadığı bir yere yatırımı gelir mi? Turist gelmez, nitelikli eleman gelmez. Dolayısıyla şimdi çok şükür Bingöl Solhan yatırım ortamı olarak çok iyi bir noktada. İnşallah bu huzur ve güven ortamında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadelemizi, demokrasi mücadelemizi, kalkınma mücadelemizi daha ileri noktalara da taşıyacağız."

Açılış programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın yanı sıra Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.