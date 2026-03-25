İsrail'de Filistinli Mahkumlara İdam Cezası Tasarısı Onaylandı
İsrail'de Filistinli Mahkumlara İdam Cezası Tasarısı Onaylandı

25.03.2026 04:22
İsrail Meclisi, Filistinli mahkumlara idam cezası vermeyi öngören tasarıyı genel kurula gönderdi.

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi, Filistinli mahkumlara yönelik tartışmalı idam cezası tasarısını onaylayarak meclis genel kuruluna gönderdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, komite, birinci oylamadan geçen tasarının üzerinde bazı değişiklikler yaptı.

İsrail Meclisine gönderilen tasarıya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimliği gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Cezanın infazı, karar tarihinden itibaren 90 gün içinde gerçekleştirilecek. İnfaz sırasında cezaevi müdürü, yargı makamından bir temsilci, resmi bir müfettiş ve mahkumun ailesinden bir temsilci hazır bulunacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı belirtilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtildi.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki Filistinli mahkumlara ölüm cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydedildi.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için idam cezası, ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Tasarıya göre, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösterildi.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir coşkuyla karşıladı

Filistinlilere karşı daha fazla şiddet, baskı ve bölgede daha saldırgan politika talep eden aşırı sağcı yasanın öncülerinden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, partisinin milletvekilleriyle komite toplantılarına ceketine taktığı altın renkli urgan rozetiyle katılmasıyla öne çıktı.

Ben-Gvir, komitenin Filistinli mahkumları hedef alan idam cezası yasası üzerine, "Bugün tarihi bir gün. Yahudileri sadece Yahudi olduğu için öldürenler için tek ceza, ölüm... Bu düşmanlarımıza, Yahudi kanının affının olmadığını gösteriyor. Teröre karşı katı, tavizsiz bir politikayı zafere kadar güdeceğiz." ifadesini kullandı.

Netanyahu yasanın ilk haline itiraz etmişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilere karşı daha fazla şiddet, baskı ve bölgede daha saldırgan politika talep eden aşırı sağcı koalisyon ortakları partilerinin ileri taşıdığı idam yasasına ilişkin "uluslararası hukuka aykırı bölümlerinin yumuşatılmasını" istemişti.

Buna karşın komitenin geçirdiği yasa tasarısında idam cezasını genişleten ağır şartların yer aldığı dikkati çekti.

Kaynak: AA

İsrail Meclisi, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Yangın 30 saat sürmüştü ABD’nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı
ABD’de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi ABD'de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı Hepsini tek tek vurdular Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular
Kolombiya’daki uçak kazasında ölü sayısı 34’e yükseldi Kolombiya'daki uçak kazasında ölü sayısı 34'e yükseldi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

01:32
Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
00:53
Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında
23:14
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
22:16
Avrupa’nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
Avrupa'nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
22:13
Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
Türk futbolunda kritik dönem! Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
21:58
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
