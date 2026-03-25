Beklenen haber geldi! İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası
25.03.2026 06:12
ABD’nin İran ile bir aylık geçici ateşkes ve 15 maddelik kapsamlı anlaşma planı üzerinde çalıştığı iddia edildi. Taslakta nükleer programın sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması ve bölgesel politikaların değiştirilmesi gibi kritik başlıklar yer aldı. Plan henüz resmi olarak doğrulanmadı.

ABD’nin İran ile bir ay süreli geçici ateşkes için kapsamlı bir plan üzerinde çalıştığı öne sürülürken, taslak anlaşmanın 15 maddesi de netleşti. İddialara göre plan, nükleer programdan bölgesel politikalara kadar geniş bir alanı kapsıyor.

ABD'DEN GERİLİM DÜŞÜRME ADIMI

ABD’nin İran ile gerilimi düşürmeye yönelik yeni bir diplomatik girişim başlattığı iddiası uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Al Arabiya’nın, İsrail’in Kanal 12 televizyonuna dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi Tahran ile bir ay sürecek geçici ateşkes hedefi doğrultusunda kapsamlı bir anlaşma mekanizması üzerinde çalışıyor.

GAZZE VE LÜBNAN BENZERİ MUTABAKAT

Haberde, sürecin ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner tarafından yürütüldüğü öne sürülürken, planın Gazze ve Lübnan’daki mutabakatlara benzer bir model içerdiği ifade edildi.

GEÇİCİ ATEŞKES VE KALICI ANLAŞMA HEDEFİ

ABD yönetimi, bir ay sürecek ateşkesle birlikte daha kapsamlı bir anlaşma için müzakere zemini oluşturmayı hedefliyor. Bu süreçte tarafların 15 maddelik bir taslak üzerinde görüşmesi planlanıyor.

15 MADDELİK ANLAŞMA TASLAĞI ORTAYA ÇIKTI

Al Hadath’ın, İsrail Kanal 12’ye dayandırdığı bilgilere göre taslak anlaşmada şu maddeler yer alıyor:

1- Yaptırımların yeniden devreye alınması tehdidinin otomatik olarak kaldırılması

2- İran’ın mevcut nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılması

3- İran’ın “asla nükleer silah arayışında olmayacağına” dair taahhüt vermesi

4- İran topraklarında herhangi bir nükleer zenginleştirme faaliyetinin yasaklanması

5- Zenginleştirilmiş uranyumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) teslim edilmesi

6- Natanz, İsfahan ve Fordow’daki nükleer tesislerin devre dışı bırakılması ve imha edilmesi

7- UAEA’ya tüm bilgilere tam erişim izni verilmesi

8- İran’ın “vekâlet güçleri” stratejisinden vazgeçmesi

9- Bölgedeki milis gruplara finansman ve silah desteğinin kesilmesi

10- Hürmüz Boğazı’nın kapatılmadan açık tutulması

11- Balistik füze programına ilişkin kararın ertelenmesi

12- Balistik füzelerin yalnızca savunma amaçlı kullanılması

13- İran’a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması

14- Buşehr’de sivil nükleer programın geliştirilmesine destek verilmesi

15- Yaptırımların yeniden uygulanması tehdidinin otomatik olarak iptal edilmesi

RESMİ DOĞRULAMA GELMEDİ

Söz konusu planla ilgili henüz ABD, İran ya da diğer resmi makamlardan herhangi bir doğrulama yapılmadı. Ancak diplomatik kaynaklar, önümüzdeki süreçte taraflar arasında temasların başlayabileceğine işaret ediyor.

Bölgedeki gerilimin sürdüğü bir dönemde gündeme gelen bu iddialar, olası bir ateşkes ve anlaşmanın küresel dengeler açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • aykut koçak aykut koçak:
    bunu kabul edeceğini hiç sanmıyorum iranın...savaşı iran kazanmadı ki zaten amerika korktu kaçtı niye anlaşma yapsın ki şu maddelere bak ülkeyi teslim et git daha iyi 29 5 Yanıtla
  • 1234 1234:
    en kötü barış savaştan iyidir 8 15 Yanıtla
  • oktay sayar oktay sayar:
    Abd ,iranin petrolünü istiyor ,petrol yoksa anlaşmada olmaz ,ırakın ,suriyenin petrolüne çöktü,sıra iranda 14 1 Yanıtla
  • Mustafa Dikmen Mustafa Dikmen:
    Editör başka fotoğraf bulamadınmı şeytanı aslan gibi gösteriyorsun digerini miskin gibi. 13 0 Yanıtla
  • n5685244 n5685244:
    tabi yaptırımları kaldırır artık faiz yoluyla kan emer borç ver borçlandır 7 0 Yanıtla
Yangın 30 saat sürmüştü ABD’nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı
ABD’de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi ABD'de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı Hepsini tek tek vurdular Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular
Kolombiya’daki uçak kazasında ölü sayısı 34’e yükseldi Kolombiya'daki uçak kazasında ölü sayısı 34'e yükseldi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun savunması ortaya çıktı TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı
Fenerbahçe’den kovulan Mourinho yeni takımında inanılmaz işler yapıyor Fenerbahçe'den kovulan Mourinho yeni takımında inanılmaz işler yapıyor
Gelinlik giyip şarkı söyledi, tepki gelince kendini bakın nasıl savundu Gelinlik giyip şarkı söyledi, tepki gelince kendini bakın nasıl savundu
Yürüyüşü ayrı kombini ayrı olay oldu Yıldız ismi gören herkes aynı yorumu yapıyor Yürüyüşü ayrı kombini ayrı olay oldu! Yıldız ismi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Akaryakıta çifte zam Motorin fiyatı 80 lirayı geçti Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti

06:46
Savaşta 26. gün ABD 3 bin askeri Orta Doğu’ya gönderme kararı aldı, İran’dan yanıt gecikmedi
Savaşta 26. gün! ABD 3 bin askeri Orta Doğu'ya gönderme kararı aldı, İran'dan yanıt gecikmedi
04:22
İsrail’de “Filistinli mahkumlara idam cezası“ meclis komitesinde onaylandı
İsrail'de "Filistinli mahkumlara idam cezası" meclis komitesinde onaylandı
01:32
Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
00:53
Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında
23:14
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
22:16
Avrupa’nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
Avrupa'nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
22:13
Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
Türk futbolunda kritik dönem! Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
21:58
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
21:58
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
21:33
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail’in İran savaşı felaket bir hata
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail'in İran savaşı felaket bir hata
17:13
Pendik’te otopark kavgası cinayetle bitti: Kızının gözü önünde öldürüldü
Pendik'te otopark kavgası cinayetle bitti: Kızının gözü önünde öldürüldü
