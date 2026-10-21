Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konut arzını sosyal konutlarla artırmayı hedefliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konut arzını sosyal konutlarla artırmayı hedefliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal konut ve kiralık sosyal konut projeleriyle konut arzını artırmayı ve barınma imkânlarını geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Yılmaz, arz yönlü politikalar aracılığıyla enflasyonla mücadeleyi desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Sosyal konut ve kiralık sosyal konut projeleriyle konut arzını artırmayı, barınma imkanlarını geliştirmeyi ve arz yönlü politikalar aracılığıyla enflasyonla mücadeleyi desteklemeyi hedefliyoruz."
Kaynak: İHA
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