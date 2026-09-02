Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, OVP detaylarını 6 Eylül'de açıklayacaklarını duyurdu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programı'nın detaylarının 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Katılımcı ve istişareye dayalı hazırlanan programın duyurusu, ekonomi yönetiminin yol haritasına ilişkin beklentileri karşılayacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programımızın detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz."
Kaynak: İHA
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