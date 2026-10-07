Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, spekülasyonla haksız kazanç sağlayanları uyardı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, spekülasyonla haksız kazanç sağlayanları uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sorumluluğu olan ve spekülasyon-manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan herkesin hukuk kuralları çerçevesinde hesabını vereceğini bildirdi. Hukuk dışı eylemlere girişenlerin de bunun sonuçlarına katlanacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun, hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacaktır."
Kaynak: İHA
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