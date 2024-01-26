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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Görgün, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek farklı kategorilerdeki fotoğrafları oyladı. Görgün, deprem ve Gazze gibi önemli olayların yer aldığı kategorilerde çalışan gazetecilere teşekkür etti ve 2024 yılının barış, huzur, sağlık ve mutlulukla geçmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
26.01.2024 - 09:17,  Güncelleme: 09:19
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Görgün, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Görgün, "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür" isimli fotoğrafına oy verdi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" adlı fotoğrafını tercih eden Görgün, "çevre-yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafına oy veren Görgün, "Spor" kategorisinde ise David Alvaro'nun "Gazze'ye destek" fotoğrafını tercih etti.

Görgün, 2023'te birçok hadisenin yaşandığına işaret etti. Hem Türkiye'yi hem dünyayı ilgilendiren iki kategorinin deprem ve Gazze olduğuna dikkati çeken Görgün, her ikisinde de kameramanlar, foto muhabirleri ve muhabirlerin son derece fedakarca çalıştığını belirtti. Gazetecilerin, toplumu anında ve doğru şekilde bilgilendirme gayretinde olduğunu dile getiren Görgün, "Emek veren arkadaşlara ve tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum." dedi.

Görgün, 2024 yılının barış, huzur, sağlık ve mutlulukla geçmesi temennisinde bulundu. ???????

Kaynak: AA
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Haluk Görgün, Deprem, Gazze, Spor, Politika, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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