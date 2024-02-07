Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, 2023\'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğraflara oy verdi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Dağlıoğlu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam", "spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafına oy veren Dağlıoğlu, "çevre ve yaşam" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay", "spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini seçti.
"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" karesini tercih eden Dağlıoğlu, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise oyunu Mostafa Alkharouf'un "Kanıt" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.
Dağlıoğlu, AA foto muhabirleri tarafından çekilen karelerin hepsinin çok etkileyici olduğunu ifade ederek, "Yılın Kareleri" oylamasının geleneksel hale gelmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Fotoğrafların bir nevi "tanıklık" özelliği olduğunu belirten Dağlıoğlu, şunları kaydetti:
"2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkusuyla başladı. Şubat ayında yaşanan depremler insanımızı derinden sarstı. Oylamada da depreme ilişkin ayrı bir kategori olmasının anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Yılın geri kalanında da birçok önemli olay yaşandı ancak bunların arasında en dramatik olanı Gazze'de yaşananlar oldu. Orantısız gücün ve saldırıların uygulandığı Gazze'de insanlık adına utanç verici bir döneme şahitlik ediyoruz. Anadolu Ajansı'nın burada Kanıt adı altında toplamış olduğu fotoğraflar, insanlık tarihi adına da önemli."
Dağlıoğlu, dünyada yaşanan gelişmeleri tarih sayfalarına not düşen Anadolu Ajansı'nın muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?