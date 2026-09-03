Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, KUZKA ev sahipliğinde 3 ilin yatırım potansiyelini ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, KUZKA ev sahipliğinde 3 ilin yatırım potansiyelini ele aldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, KUZKA ev sahipliğinde 3 ilin yatırım potansiyelini ele aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, KUZKA ev sahipliğinde Kastamonu, Çankırı ve Sinop'u kapsayan üç günlük çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette bölgenin yatırım potansiyelinin geliştirilmesi, girişimcilik ve istihdamın artırılması ile ulusal ve uluslararası tanıtım stratejileri ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde Kastamonu, Çankırı ve Sinop'u kapsayan üç günlük çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, TR82 Bölgesi'nin yatırım potansiyelinin geliştirilmesi, girişimcilik ve istihdamın artırılması ile bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde daha etkin tanıtılmasına yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, TR82 Bölgesi'nin yatırım ve üretim potansiyelini yerinde değerlendirmek ve bölgedeki kurumlarla istişarelerde bulunmak amacıyla Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta çeşitli temaslar gerçekleştirdi. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ev sahipliğinde düzenlenen üç günlük çalışma programına Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Uzmanları ile KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, Ajansın Kastamonu, Çankırı ve Sinop Yatırım Destek Ofisi Koordinatörleri katıldı.

Üç İlde yatırım ekosistemi incelendi

Çalışma ziyareti kapsamında ilk olarak Kastamonu, Çankırı ve Sinop valiliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi uzmanları, bölgenin yatırım gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Valilik ziyaretlerinin ardından üç ildeki ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler, teknokentler ve organize sanayi bölgeleri temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca bölgede faaliyet gösteren öncü firmalara yönelik saha ziyaretleri de düzenlenerek üretim altyapısı, yatırım imkanları ve bölgesel ekonomik dinamikler yerinde incelendi.

Gerçekleştirilen temaslarda, Bölgesel Kalkınma ve İstihdam ile Küresel ve Ulusal Tanıtım Stratejileri başlıkları görüşmelerin ana gündemini oluşturdu. Bölgesel Kalkınma ve İstihdam başlığında girişimciliğin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve bölgesel kalkınmaya yönelik kurumlar arası stratejik iş birliği imkanlarının geliştirilmesi değerlendirildi. Küresel ve Ulusal Tanıtım Stratejileri başlığı altında ise paydaşlar ile TR82 Bölgesi'nin rekabetçi yatırım potansiyelinin, ulusal ve uluslararası platformlarda çok daha etkin ve güçlü bir biçimde tanıtılmasına yönelik vizyon planlamalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Yatırım potansiyelinin tanıtılması gündemde

Çalışma programının önemli gündem başlıklarından olan bölgenin yatırım potansiyelinin ulusal ve uluslararası platformlarda etkin tanıtımı görüşmelerde tüm yönleriyle ele alındı. Kastamonu, Çankırı ve Sinop'un sahip olduğu üretim altyapısı, yatırım fırsatları ve sektörel potansiyelinin daha geniş yatırımcı kitlelerine ulaştırılması için izlenecek tanıtım stratejilerinin oluşturulması benimsendi. Bunun yanı sıra, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yeni yatırımların teşvik edilmesi, istihdamın artırılması ve bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda kurumlar arası stratejik iş birliği imkanları değerlendirildi.

Üç ile yönelik düzenlenen çalışma ziyareti kapsamında gerçekleştirilen temas ve saha incelemeleriyle, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'un yatırım potansiyelinin daha etkin biçimde tanıtılması, yeni yatırım stratejilerinin geliştirilmesi ve ulusal ve uluslararası yatırımcılarla iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Ekonomi, Çankırı, Finans, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, KUZKA ev sahipliğinde 3 ilin yatırım potansiyelini ele aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig’de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı
Facia “geliyorum“ demiş Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı Facia "geliyorum" demiş! Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı İkinci Palu ailesi vakası Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi vakası
Ezilmekten kıl payı kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar kamerada Ezilmekten kıl payı kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı Sevimli halleri mest etti Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara

13:13
Turizm kentine bomba yağdı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
13:08
Herkes nedenini merak etmişti Joao Neves’in aracından bakın ne çıktı
Herkes nedenini merak etmişti! Joao Neves'in aracından bakın ne çıktı
13:05
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
12:57
Fatih Tekke’nin Trabzonspor’a bıraktığı paraya bakın Vazgeçtiği rakam olay
Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay
12:47
Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 13:24:27. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, KUZKA ev sahipliğinde 3 ilin yatırım potansiyelini ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement