Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde Bloomberg Terminal ile Boğaziçi Üniversitesi'nden yeni işbirliği

Finansal bilgi ve analiz platformu Bloomberg Terminal, iki laboratuvar ve Bloomberg For Education gibi hizmetlerle birlikte Boğaziçi Üniversitesi'nde hizmet vermeye hazırlanıyor.

Bloomberg Terminal, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinin kullanımına açılıyor.

Türkiye Varlık Fonu, Ziraat Bankası, RePie ve Takasbank'ın desteğiyle hayata geçirilen işbirliği kapsamında Boğaziçi Üniversitesi kampüslerinde akademisyen ve öğrencilerin araştırma ve projelerinde faydalanabileceği iki Bloomberg Laboratuvarı oluşturulması planlanıyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen lansmanla duyurulan işbirliği ile dünya genelinde 900'ü aşkın üniversiteyle işbirliği yaparak akademik müfredatı endüstri standartlarıyla buluşturan Bloomberg For Education Platformu'nun da Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde hizmete açılması öngörülüyor.

Lansman etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, işbirliğinin önemine dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımız yaklaşık 10 gün önce yeni bir ekonomik programdan bahsetti. Bu kapsamda yeni bir ekonomik reform paketi açıklandı. Bunun özünde Türkiye'nin birçok sektörde bölgesel bir merkez haline gelmesinin ötesine geçerek küresel ölçekte bir ekonomik güç merkezi olma hedefi yer alıyor. Bunun için atılacak birçok adım var, bunların başında da yetenek gelişimi geliyor." dedi.

Dağlıoğlu, finans sektörü temsilcileriyle yapılan görüşmelerde Türkiye'nin nitelikli iş gücünün önemli bir rekabet avantajı sağladığının sıkça vurgulandığını belirterek, bunun daha da ileri taşınabileceğini ifade etti.

Bloomberg temsilcilerinin üniversitelerle yürütülen işbirliklerinden bahsetmesinin ardından kendisinin de mezunu olmaktan mutluluk duyduğu Boğaziçi Üniversitesi'ne katkı sağlama fikrinin ortaya çıktığını dile getiren Dağlıoğlu, "Önümüzdeki yıllarda finans sektörünün daha da rekabetçi olacağını, verinin daha hızlı analiz edilerek karara dönüştürüleceğini düşündüğümüzde, üniversite öğrencilerimizin böyle bir imkana erişiyor olmasının önemli bir ayrıcalık olduğuna inanıyorum." dedi.

Dağlıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu bağlamda projeye ev sahipliği yapan Boğaziçi Üniversitesi Rektörümüze ve tüm üniversiteye, ayrıca bu teknolojiyi sağlayan Bloomberg'e teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar maliyetli çalışmalar olduğu için sponsorlar olmadan gerçekleşmesi mümkün değil. Bu nedenle başta Türkiye Varlık Fonu olmak üzere Ziraat Bankası, Takasbank ve özel sektörden RePie Portföy'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Hayırlı ve faydalı olmasını diliyorum."

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ise konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce açıkladığı Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nın Türkiye'nin küresel, finansal ve ticaret merkezine dönüşme yolundaki en kapsamlı vizyonlarından biri olduğunu söyledi.

İnci, İstanbul Finans Merkezi'ni bölgesel ve küresel bir cazibe merkezine taşımanın, küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye çekme yönündeki bu vizyonun başarısının fiziki altyapı kadar nitelikli insan kaynağına bağlı olduğunu anlattı.

Boğaziçi Üniversitesi olarak bu vizyonun akademik ayağında üzerlerine düşeni yapmaya kararlı olduklarını vurgulayan İnci, "Bugünkü işbirliğimiz ülkemizin uzun vadeli ekonomi hedefleri ile yükseköğretim kurumlarının nasıl bir araya gelebileceğinin somut bir örneğidir. Bu vesile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin başkanı ve değerli temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

İnci, "Bu lansmanla Boğaziçi öğrencileri, ister Güney Kampüs'te ister Kuzey Kampüs'te olsun dersliklerinde kuramı çalışırken aynı anda piyasanın gerçek nabzını ölçebilecek, akademisyenlerimiz küresel veriyle desteklenen, uluslararası dergilerde yer bulacak araştırmalar üretebilecek, mezunlarımız ise iş hayatına başladıkları ilk günden itibaren mesleğin küresel diline ve altyapısına yabancı olmadan adım atabilecekler. Kısacası, sınıf ile sektör arasındaki o ince zarı bugün ortadan kaldırıyor, kuram ile uygulamayı aynı çatı altında buluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İnci, şöyle devam etti:

"Bu laboratuvar üniversitemizin yazılı misyon ve vizyon belgelerinde ifadesini bulan ilkelerin somutlaşmış bir karşılığı. Boğaziçi Üniversitesi'nin misyonu evrensel düzeyde araştırma yapmak, bilim ve teknoloji üretmek, yeniliğe ve değişime açık, girişimci, analitik düşünen, etik değerlere ve çevre bilincine sahip, çok yönlü ve alanında yetkin bireyler yetiştirmek. Vizyonumuz ise tarihinden ve geleneklerinden güç alarak evrensel bilgiyle milli değerleri buluşturan, eğitim ve araştırmada mükemmeliyeti hedefleyen ve dünyanın lider araştırma üniversiteleri arasında yer alan bir akademik kurum olmaktır."

Bloomberg Laboratuvarı'nın bu iki hedefin tam kalbinde durduğuna dikkati çeken İnci, "(Laboratuvar) Bir tarafta öğrencilerimize analitik düşünme, gerçek veriyle çalışma, etik karar alma ve küresel ölçekte rekabet edebilme becerisini birinci elden kazandırıyor diğer tarafta akademisyenlerimize, dünyanın en saygın dergilerinde yayımlanacak nitelikte araştırmalar üretebilmek için ihtiyaç duydukları küresel veri altyapısını ve hesaplama gücünü sunuyor." dedi.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık ise, "Türkiye Varlık Fonu ve Takasbank adına en derin şükranlarımı sunuyorum. Bloomberg gibi dünya finans sektörünün en önemli veri sağlayıcılarından bir kurum ile mezun olmaktan her zaman için onur duyduğum Boğaziçi Üniversitesi'nin bu işbirliğini tebrik ediyorum. Bu işbirliğinin hayata geçmesinde katkısı olan başta Türkiye Varlık Fonu olmak üzere yine Varlık Fonumuzun portföy şirketleri Ziraat Bankası ve Takasbank'a da teşekkür ediyorum. Portföy dışında yer alan tek şirket olan RePie'ya da katkıları için teşekkür ediyorum. Bu fikri oluşturan, bu noktaya getiren Varlık Fonu'nun hem Yönetim Kurulu Üyesi Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Bey'e ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Programın ve işbirliğinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Bloomberg Avrupa, Orta Asya, Kafkasya ve Türkiye'den Sorumlu Kamu İlişkileri Birim Yöneticisi Sallianne Taylor da bu laboratuvarın Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Boğaziçi Üniversitesi, Bloomberg ve Ziraat Bankası ile Takasbank arasındaki güçlü işbirliğini yansıttığını belirterek, "Bu, kamu kurumları, akademi ve sektör ortak bir hedef etrafında bir araya geldiğinde nelerin başarılabileceğinin somut bir örneği. Bu laboratuvarın kurulmasıyla Boğaziçi, Bloomberg teknolojisini eğitim ve araştırmada kullanan 65 ülkedeki 1200'den fazla üniversiteden oluşan küresel bir ağa katılmaktadır." dedi.