Ekonomi

CW Enerji, 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Hem yüz yüze hem de online olarak katılımın olduğu genel kurulda, katılımcılarla 2023 yılı faaliyet raporu paylaşılırken, firmanın gelecek hedefleri görüşüldü.

CW Enerji, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika binasında düzenlenen genel kurula hem yüz yüze hem de online olarak katılım sağlandı. Toplantıda katılımcılarla CW Enerji'nin 2023 yılına dair finansal sonuçları görüşüldü.

Genel kurulda bir konuşma yapan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, katılımcılara firmanın 2023 yılı değerlendirmesini yaptı. Yatırımları hakkında da paylaşımlarda bulunan Sarvan, "2023 yılını başarıyla geçirdik. 2025 yılı itibariyle akıllı şehirler daha da yaygınlaşacak. 2050 yılına kalmadan tüm dünya ülkeleri yenilenebilir enerjiyi kullanabilecektir" dedi.

"CW Enerji'yi geleceğe taşıyacağız"

Yıllık 1,8 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Sarvan, çevreci projeler, özgün tasarımlar ve Ar-Ge faaliyetleri ile sürekli yeni ürünler üreterek, enerji sektöründeki yerli kaynak payını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yerli ve milli üretimleri ile Türkiye'nin güneş enerjisi hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmayı her zaman sürdüreceklerini dile getiren Sarvan, "Katma değerli ürünlerimiz ile sektör adına kazanımlar sağlamaya devam edeceğiz. CW Enerji ailesi olarak daha fazla çalışarak, sektörümüzün ihtiyaç duyduğu çözümleri sunmayı sürdürecek ve emin adımlarla ilerleyerek, CW Enerji'yi geleceğe taşıyacağız" diye konuştu.

Sarvan, konuşmasında Olağan Genel Kurula katılan ve elektronik ortamda kendilerine eşlik eden yatırımcılarına da teşekkür etti. - ANTALYA