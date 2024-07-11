CW Enerji, 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

CW Enerji, 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

CW Enerji, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika binasında gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda katılımcılarla 2023 yılı faaliyet raporunu paylaştı ve gelecek hedeflerini görüştü. Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, katılımcılara firmanın 2023 yılı değerlendirmesini yaparken, gelecekte akıllı şehirlerin yaygınlaşacağını ve tüm dünya ülkelerinin 2050 yılına kadar yenilenebilir enerjiyi kullanabileceğini belirtti. CW Enerji, yerli kaynak payını artırmak için çevreci projeler, özgün tasarımlar ve Ar-Ge faaliyetleri ile çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

11.07.2024 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CW Enerji, 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Hem yüz yüze hem de online olarak katılımın olduğu genel kurulda, katılımcılarla 2023 yılı faaliyet raporu paylaşılırken, firmanın gelecek hedefleri görüşüldü.

CW Enerji, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika binasında düzenlenen genel kurula hem yüz yüze hem de online olarak katılım sağlandı. Toplantıda katılımcılarla CW Enerji'nin 2023 yılına dair finansal sonuçları görüşüldü.

Genel kurulda bir konuşma yapan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, katılımcılara firmanın 2023 yılı değerlendirmesini yaptı. Yatırımları hakkında da paylaşımlarda bulunan Sarvan, "2023 yılını başarıyla geçirdik. 2025 yılı itibariyle akıllı şehirler daha da yaygınlaşacak. 2050 yılına kalmadan tüm dünya ülkeleri yenilenebilir enerjiyi kullanabilecektir" dedi.

"CW Enerji'yi geleceğe taşıyacağız"

Yıllık 1,8 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Sarvan, çevreci projeler, özgün tasarımlar ve Ar-Ge faaliyetleri ile sürekli yeni ürünler üreterek, enerji sektöründeki yerli kaynak payını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yerli ve milli üretimleri ile Türkiye'nin güneş enerjisi hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmayı her zaman sürdüreceklerini dile getiren Sarvan, "Katma değerli ürünlerimiz ile sektör adına kazanımlar sağlamaya devam edeceğiz. CW Enerji ailesi olarak daha fazla çalışarak, sektörümüzün ihtiyaç duyduğu çözümleri sunmayı sürdürecek ve emin adımlarla ilerleyerek, CW Enerji'yi geleceğe taşıyacağız" diye konuştu.

Sarvan, konuşmasında Olağan Genel Kurula katılan ve elektronik ortamda kendilerine eşlik eden yatırımcılarına da teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Antalya, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CW Enerji, 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
10:55 Elektrikte yeni dönem Faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor Elektrikte yeni dönem! Faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor
13:46 İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
12:00 Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 14:36:01. #1.12#
SON DAKİKA: CW Enerji, 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement