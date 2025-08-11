CW Enerji ile Sürdürülebilir Enerji Çözümleri

CW Enerji, sanayi tesislerinin çatılarında kurduğu güneş enerji santralleriyle (GES) firmaların enerji maliyetlerini düşürüyor ve sürdürülebilir üretime yön veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji, Türkiye'de firmaların çatılarını güneş panelleri ile donatmayı sürdürerek sürdürülebilir bir çevre için çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi Volkan Yılmaz, yıllık 1,8 gigavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olduklarını ve yaklaşık 1500 kişilik ekiple çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

GES kurulumu konusunda inovatif yaklaşımları, güçlü mühendislik kabiliyetleri, sahip oldukları know-how ve sundukları alternatifli çözümler ile son derece iddialı olduklarına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir noktasında farklı illerde ve farklı şantiyelerde eş zamanlı olarak anahtar teslim projeleri hayata geçiriyoruz ve bu projelerde yerli ve milli olarak ürettiğimiz güneş panellerimizi kullanıyoruz. Son teknolojinin yer aldığı üretim hatlarımız ve güçlü ekibimiz ile enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstlenen GES projelerine imzamızı atıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz sayısız başarılı GES projesiyle temiz enerjiye geçişte güvenilir ve güçlü bir çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz."

Yılmaz, Türkiye'nin 7 bölgesinde de GES kurulumu gerçekleştirdiklerini, yaptıkları iş birlikleri sayesinde firmaların kendi elektriklerini üretmelerine imkan sağladıklarını belirterek, "Şu ana kadar tamamladığımız GES projeleri sayesinde birçok firma, enerji ihtiyacını artık kendi çatısında kurulu sistemlerden karşılıyor. Ülke genelinde pek çok sanayi tesisinin çatısında bizim imzamız var. Güneş panellerimizle yalnızca firmalara enerji bağımsızlığı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çevrenin korunmasına ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanayicilerin GES projeleri sayesinde enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltma fırsatı yakaladığına işaret eden Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Son yıllarda artan enerji fiyatları, sanayi kuruluşları üzerinde ciddi bir maliyet baskısı oluşturuyor. Artan enerji fiyatlarının getirdiği yükü hafifletmek ve sürdürülebilir bir üretim anlayışını benimsemek isteyen sanayi kuruluşları GES projelerine yöneliyor. Biz de CW enerji olarak bu noktada devreye giriyoruz. Hayata geçirdiğimiz GES projeleri ile sanayicilere sadece kendi elektriğini üretme imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda karbon ayak izlerini azaltmalarına ve çevreye duyarlı bir üretim modeli benimsemelerine katkı sağlıyoruz."

Yılmaz, enerjide dışa bağımlılığı azaltan bu projelerin, firmaların rekabet gücünü de artırdığını sözlerine ekledi.