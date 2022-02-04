CW Enerji, Kahramanmaraş'ta fabrika çatısına güneş santrali kurdu

CW Enerji, Aceka Holding AŞ grup şirketlerinden Milteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren fabrika çatısına anahtar teslim güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji iş birliği yaptığı firmalara bir yenisini daha ekledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, Türkiye'nin her yerinde güneş enerji santrali kurulumlarına tüm hızıyla devam ettiklerini, bu doğrultuda tekstil sektöründe hizmet veren Milteks Tekstil'in çatısını GES ile donattıklarını kaydetti.

İş birliği çerçevesinde firmanın çatısına 1350 kilovat pik gücünde güneş enerji santrali kurulduğunu ifade eden Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anahtar teslim projemizde 450 Wp gücünde 3000 adet güneş paneli kullanıldı. Artık Milteks Tekstil de GES ile kendi enerjisini üretebilecek. Günümüzde tüm dünyada enerji verimliliği konusunun önemi her geçen gün artıyor. Geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hayatın büyük bir alanında enerji verimliliği sağlayacak çözümlerin üretilmesi gerekiyor. Bu aşamada doğaya zarar vermeyen yapısı ve tükenme riski olmaması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş enerjisi ön plana çıkıyor. Bunun yanında teknolojinin sanayide daha fazla kullanılmaya başlamasıyla enerjiye duyulan ihtiyaç da artıyor. Artan enerji ihtiyacı ve elektrik fiyatlarına gelen zamlar firmalar için maliyetin artmasına neden oluyor. Güneş enerjisi ile enerji tüketimine ayrılan maliyet azaltılarak tasarruf elde edilebilir. Bu nedenle hem ekonomik anlamda tasarruf elde etmek hem de geleceğe yatırım için güneş enerjisinin kullanımının yaygınlaşması oldukça önemli."

Yılmaz, güneş enerjisinin sahip olduğu birçok özellik ve kullanım alanı ile artık daha fazla tercih edilir hale geldiğini de kaydederek, "CW Enerji olarak, yüksek verimlilik ve performans değerlerine sahip uzun soluklu projelere imza atmaya devam ediyoruz. En son teknolojiyi yakından takip ederek yüksek kalite standartlarında güneş panelleri üretiyoruz. Anahtar teslim santral kurulumu, kurulum sonrası teknik bakım ve onarım hizmetlerimiz ile firmaların yanındayız." ifadelerini kullandı.