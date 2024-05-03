CW Enerji, Samsun'da 1097 kWp gücünde güneş enerji santrali kurdu - Son Dakika
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Ekonomi

CW Enerji, Samsun'da 1097 kWp gücünde güneş enerji santrali kurdu

CW Enerji, Samsun\'da 1097 kWp gücünde güneş enerji santrali kurdu

CW Enerji, Samsun'da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına 1097 kWp gücündeki güneş enerji santralinin kurulumunu tamamladı. Kurulan GES ile firma enerjisinin önemli bir kısmı güneşten karşılanacak ve yıllık ortalama 550 bin 195 kilogram karbon salımının önüne geçilecek.

03.05.2024 13:58
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CW Enerji, Samsun'da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına 1097 kilovat pik (kWp) gücündeki güneş enerji santralinin (GES) kurulumunu tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulan GES ile firma enerjisinin önemli bir kısmı güneşten karşılayarak yıllık ortalama 550 bin 195 kilogram karbon salımının önüne geçecek ve yılda 83 ağacı kurtaracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Yılmaz, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde kurulumunu tamamladıkları santrallerle iz bırakmayı sürdürdüklerini belirterek, "Her bir GES ile temiz enerji üretimine katkıda bulunarak çevresel sürdürülebilirliği destekliyoruz. Alanında uzman ekip arkadaşlarımızla proje tasarımı ve uygulamasında en son teknolojileri kullanıyor ve bu sayede verimliliği maksimum düzeye çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güneş enerjisi kullanımının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de özellikle son dönemde yaygınlaşmaya devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi faktörlerin de etkisiyle bu konuda ciddi bir farkındalık oluştuğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA

Samsun, Güneş, Çevre, Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CW Enerji, Samsun'da 1097 kWp gücünde güneş enerji santrali kurdu - Son Dakika

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