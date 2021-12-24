CW Enerji'ye Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden birincilik ödülü

CW Enerji, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (BAİB) düzenlediği "İhracatın Yıldızları 2020"de birincilik ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya, Burdur ve Isparta'nın en fazla ihracat gerçekleştiren firmaları, BAİB'in düzenlediği "İhracatın Yıldızları 2020" töreninde ödüllerini aldı.

Elektrik-elektronik sektörü ihracatında birincilik ödülüne değer bulunan CW Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yenilikçi ürünleriyle sektörde fark yarattıklarını, başarılı çalışmalarının karşılığında ödüller aldıklarını belirtti.

Batı Akdeniz'de elektrik-elektronik sektörü ihracatında ilk sırada yer aldıklarını bildiren Sarvan, "En fazla ihracat gerçekleştiren firmalar arasında birinci olduğumuz için çok gururluyuz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan zorlu şartlara rağmen bölge ihracatına katkıda bulunduklarını belirten Sarvan, şunları kaydetti:

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Başarı çıtamızı gün geçtikçe yükseltmeyi sürdüreceğiz. Şirket olarak bizleri bu ödüle layık gördükleri için Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu ödül, bizim için büyük bir gurur. Bundan sonra da yolumuza daha da büyüyerek devam etmek istiyoruz. Antalya'mız, Akdeniz Bölge'miz ve en önemlisi ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."