D8-TTEN 6'ncı Yüksek Kurul Toplantısı düzenlendi

Gelişen-8 Teknoloji Transferi ve Değişim Ağı (D8-TTEN) 6'ncı Yüksek Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, kurumun Gebze Kampüsü'ndeki toplantıya TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari katıldı.

Toplantıda D8-TTEN üyesi ülkelerin temsilcileri, bilimsel ve teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi verdi, ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusu ele alındı. Ayrıca, etki odaklı Ar-Ge için harekete geçilmesini sağlayacak "D-8 Ortak Finansman Girişimi"nin değerlendirilmesi önerildi.

"Birbirimizi tamamlamalı ve iş birliğini teşvik etmeliyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen D-8 Genel Sekreteri Shaari, 4. sanayi devrimi ve gelişen teknolojilerin, yeni üretim teknikleri ve iş modellerinin geliştirilmesine katkı sağladığını belirterek, "Bu nedenle D-8 olarak, gelecekteki ekonomik büyümenin ana kaynağı olarak kurumun faaliyetlerinde bilim, teknoloji ve inovasyona önem vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer önemli noktanın iş birliği olduğuna dikkati çeken Shaari, şunları kaydetti:

"D-8 üye ülkeleri farklı gelişme seviyelerinde ve farklı rekabet unsurlarına sahip. Bir üye kaynak açısından zengin iken, diğeri daha iyi altyapıya, demografik avantaja veya teknolojiye sahiptir. Bu nedenle hiçbirimiz o merdiveni tek başına tırmanamayacağımız için birbirimizi tamamlamalı ve iş birliğini teşvik etmeliyiz."

"Toplantı iş birliği yollarının tartışılması için yeni fırsatlar sunacak"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da 2020-2030 dönemini kapsayan D-8 10 yıllık yol haritasının yürürlüğe girmesinden ve D8 TTEN ile ilgili girişimlere liderlik etmekten memnun olduklarını belirterek, "Kimseyi geride bırakmama vizyonu, harekete geçmemizi ve birlikte başarmamızı gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Salgın ve iklim değişikliği gibi bölgesel ve küresel zorluklar yoğunlaşırken D8 TTEN'in amaçlarının önem kazanmaya devam ettiğini vurgulayan Mandal, şu değerlendirmede bulundu:

"Günümüzün gerçekleri, ortak bir yaklaşım çerçevesinde koordineli bir iş birliğini, daha da önemlisi birlikte iş yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, bu toplantının ortak zorlukların ve güçlüklerin ele alınmasıyla çalışmaya dayalı iş birliği yollarının tartışılması için yeni fırsatlar sunacağından eminiz."

Mandal, bilim temelli yaklaşımlarla ortak ihtiyaçların ele alınması için yeni fırsatlar belirlediklerine ve bunları kısa, orta ve uzun vadede çoğaltmanın yollarını tartıştıklarına dikkati çekerek, "Toplantı daha sürdürülebilir bir gelecek toplumsal ve çevresel etki elde etmeyi sağlayacak." dedi.

TÜBİTAK olarak D-8 Ülkeleri Arasında Bilim, Teknoloji ve Araştırma İşbirliğinin Geliştirilmesi (ECSTRA D-8) girişimini desteklediklerini belirten Mandal, D-8 ülkeleri arasındaki iletişim ve koordinasyonu geliştirmek için çok taraflı bir platform kurmaya hazır olduklarını bildirdi.