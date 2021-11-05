Dahilde işleme izinlerine ek süre imkanı getirildi

İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri ve dahilde işleme izinleri için 31 Aralık'a kadar Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla, 2 ayı geçmemek üzere ilave süre imkanı tanındı.

Ticaret Bakanlığının "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ortaya çıktığı günden bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sadece toplum sağlığını değil aynı zamanda küresel ticareti de etkilerken, salgını önlemek amacıyla alınan karantina tedbirleri, mesai kısıtlamaları, eşyaların taşındığı sınır kontrollerinin artması gibi uygulamalar devam ediyor.

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ek süre verilmesi yönünde Bakanlığa iletilen talepler doğrultusunda yapılan değişiklikle, bugünden önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine 31 Aralık'a kadar, Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, 2 ayı geçmemek üzere ilave süre imkanı getirildi.

Öte yandan Bakanlığın bazı ürünlere yönelik üretici belge ibrazını içeren "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" ile gümrüklerdeki menşe belgelendirmelerine yönelik yönetmelik değişikliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.