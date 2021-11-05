Üye Girişi
Dahilde işleme izinlerine ek süre imkanı getirildi - Son Dakika

Dahilde işleme izinlerine ek süre imkanı getirildi

05.11.2021 10:50
Dahilde işleme izinlerine ek süre imkanı getirildi

İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri ve dahilde işleme izinleri için 31 Aralık'a kadar Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla, 2 ayı geçmemek üzere ilave süre imkanı tanındı.

İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri ve dahilde işleme izinleri için 31 Aralık'a kadar Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla, 2 ayı geçmemek üzere ilave süre imkanı tanındı.

Ticaret Bakanlığının "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ortaya çıktığı günden bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sadece toplum sağlığını değil aynı zamanda küresel ticareti de etkilerken, salgını önlemek amacıyla alınan karantina tedbirleri, mesai kısıtlamaları, eşyaların taşındığı sınır kontrollerinin artması gibi uygulamalar devam ediyor.

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ek süre verilmesi yönünde Bakanlığa iletilen talepler doğrultusunda yapılan değişiklikle, bugünden önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine 31 Aralık'a kadar, Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, 2 ayı geçmemek üzere ilave süre imkanı getirildi.

Öte yandan Bakanlığın bazı ürünlere yönelik üretici belge ibrazını içeren "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" ile gümrüklerdeki menşe belgelendirmelerine yönelik yönetmelik değişikliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İhracat, Ticaret, Gazete, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dahilde işleme izinlerine ek süre imkanı getirildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yolda gördüğü arkadaşına 10:34 Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik 10:24 Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik MSB sosyal medyadaki 10:17 MSB sosyal medyadaki "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti! Tek tek tespit edildiler
Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza 10:09 Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza Nusret Gökçe yeni mekanı için saatlik 12 sterlin ödeyeceği şef arıyor 09:51 Nusret Gökçe yeni mekanı için saatlik 12 sterlin ödeyeceği şef arıyor Aşı karşıtları tarafından Dayatmasız Yaşam Partisi'ni kuruluyor 09:31 Aşı karşıtları tarafından Dayatmasız Yaşam Partisi'ni kuruluyor
Mert Hakan'dan, İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı'na mesaj 09:25 Mert Hakan'dan, İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı'na mesaj Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler 09:04 Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler

Son Dakika Haberleri
10:33 Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı
10:30 Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider
10:24 Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik
10:10 "Yaptığınız tek şey savaş teknolojisi" diyen Garo Paylan'a Varank'tan cevap: Ellerine kalaşnikof verilmesin, teleskop verilsin
10:06 Yıldız oyuncu Fekir, Kerem'i kulağından çekip yumruk attı
10:03 Son dakika gündem haberleri! Gündemde yaşanan olaylar
09:51 Nusret Gökçe yeni mekanı için saatlik 12 sterlin ödeyeceği şef arıyor
09:32 İstanbul, Ankara, İzmir günlük hava durumu
09:31 Aşı karşıtları tarafından Dayatmasız Yaşam Partisi'ni kuruluyor
09:28 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı
Son Dakika! Bakan Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız Son Dakika! Bakan Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız         
10:40
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı         
10:23
Bilal Erdoğan: Bir ülke borçlanarak büyüyebilir Bilal Erdoğan: Bir ülke borçlanarak büyüyebilir         
10:11
Yıldız oyuncu Fekir, Kerem'i kulağından çekip yumruk attı Yıldız oyuncu Fekir, Kerem'i kulağından çekip yumruk attı         
10:06
Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu         
09:49
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası         
09:09
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı         
08:07
Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı         
00:37
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü         
17:46
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 10:54:37. #1.13#
SON DAKİKA: Dahilde işleme izinlerine ek süre imkanı getirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement