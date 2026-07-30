Daikin'den Mersin Radisson'a İklimlendirme Çözümü - Son Dakika
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Daikin'den Mersin Radisson'a İklimlendirme Çözümü

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Daikin, Mersin Radisson Hotel'de yüksek verimli iklimlendirme sistemlerini başarıyla tamamladı.

Daikin, Mersin kentinde yer alan Radisson Hotel'in iklimlendirme sistemleri projesini tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin, prestijli turizm yatırımlarının çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Mersin'deki Radisson Hotel, Daikin'in yüksek verimli VRV iklimlendirme teknolojileriyle misafirlerine her mevsim üst düzey konfor sunmayı hedefliyor.

Otelin tüm yaşam alanlarında kullanılan Daikin çözümleri, enerji verimliliği, sessiz çalışma performansı ve merkezi kontrol altyapısıyla hem misafir deneyimini hem de işletme verimliliğini destekliyor.

Misafir odalarından lobiye, restoranlardan toplantı salonlarına, spa ve spor alanlarından sosyal yaşam alanlarına kadar otelin tüm bölümlerinde kullanılan Daikin sistemleri, 68 oda ve süitin, 5 toplantı odasının ve 685 metrekarelik balo salonunun iklimlendirme ihtiyaçlarını yüksek enerji verimliliği, sessiz çalışma performansı ve gelişmiş kontrol teknolojileriyle karşılıyor. Böylece konuklara her alanda kesintisiz konfor sunulurken, otelin işletme verimliliği de destekleniyor.

Mersin Radisson Hotel projesinde, toplam 28 adet RXYQ-U5 Heat Pump dış ünite ve 152 adet Daikin iç üniteden oluşan yüksek verimli VRV iklimlendirme sistemi kullanıldı. Projede yer alan sistem, Daikin'in Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı (VRT) teknolojisi sayesinde binanın anlık ihtiyaçlarını analiz ederek, kapasitesini optimize ediyor. Yalnızca ihtiyaç duyulan kadar enerji kullanarak yüksek verimlilik sağlayan sistem, otelin tüm alanlarında dengeli, kesintisiz bir iklimlendirme sunuyor.

Farklı kullanım senaryolarına sahip alanlar için geliştirilen iklimlendirme altyapısında düşük, orta ve yüksek statik basınçlı gizli tavan tipi ünitelerin yanı sıra kaset tipi ve duvar tipi iç üniteler tercih edildi. İnce ve kompakt tasarımları sayesinde mimari yapıya kolayca uyum sağlayan sistemler, düşük ses seviyeleriyle misafir konforunu üst seviyeye taşırken, yüksek performanslarıyla da otelin tüm mahallerinde ideal iç ortam koşullarını sürdürülebilir şekilde sağlıyor.

Projede kullanılan "Intelligent Touch Manager" (iTM) merkezi kontrol sistemi sayesinde otelin tüm iklimlendirme altyapısı tek bir merkezden yönetilebiliyor. Kullanıcı dostu arayüzü, görsel plan ekranı ve gelişmiş enerji yönetimi özellikleriyle sistem, enerji tüketiminin izlenmesini, olası enerji kayıplarının tespit edilmesini ve işletme süreçlerinin daha verimli yönetilmesini mümkün kılıyor. İşletme maliyetleri optimize edilirken, sürdürülebilir bina yönetimine de katkı sağlanıyor.

Mersin Radisson Hotel referans projesi, Daikin'in otel ve turizm sektörüne yönelik geliştirdiği yüksek verimli iklimlendirme teknolojilerinin güçlü örneklerinden biri olarak dikkati çekiyor. Farklı mimari yapılara uyum sağlayan esnek sistem kurgusu, enerji tasarrufu sağlayan yenilikçi teknolojileri ve gelişmiş merkezi kontrol altyapısıyla şirket, konfor ile verimliliği aynı noktada buluşturmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Daikin'den Mersin Radisson'a İklimlendirme Çözümü - Son Dakika

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