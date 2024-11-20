Daikin Türkiye, Yenilenebilir Enerji İle Avrupa'nın Fancoil Merkezi Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Daikin Türkiye, Yenilenebilir Enerji İle Avrupa'nın Fancoil Merkezi Oldu

Daikin Türkiye, Sakarya Hendek'teki GES projesiyle I-REC sertifikası alarak fancoil üretiminde Avrupa'nın merkezi oldu.

20.11.2024 11:18
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Daikin Türkiye, Sakarya Hendek'teki üretim tesisinde hayata geçirdiği çatı üstü Güneş Enerji Santrali (GES) projeleriyle I-REC (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası) sertifikasıyla öne çıkarken Avrupa'nın fancoil üretim merkezi haline geldi.

Daikin Türkiye, sürdürülebilirlik projeleri ve sektördeki konumu hakkında bilgi paylaşmak için basın toplantısı düzenledi. Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcıları Olcay Avcı ve Tuncer Gülsaran, basın mensuplarına yenilenebilir enerji yatırımları, I-REC sertifikası ve Avrupa pazarındaki fancoil üretimindeki başarıları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Daikin Türkiye, Sakarya Hendek'teki üretim tesisinde gerçekleştirdiği yenilenebilir enerji yatırımları ve yenilikçi üretim süreçleriyle yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da öncü şirketlerinden biri konumuna yükseliyor. I-REC sertifikasıyla karbon nötr üretim hedefinde emin adımlarla ilerleyen Daikin Türkiye, Avrupa pazarına ihraç ettiği yüksek verimli fancoil ürünleriyle iklimlendirme sektöründe sürdürülebilir çözümler sunmaya devam ediyor.

Şirket, hem çevresel hem de endüstriyel anlamda değer yaratarak, Türkiye'nin Avrupa'daki gücünü pekiştiriyor ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamayı sürdürüyor.

Daikin, Türkiye'de sürdürülebilir üretim anlayışını Sakarya Hendek'teki üretim tesisiyle güçlendirmeye devam ediyor. Hendek'te kurulan çatı üstü Güneş Enerji Santrali (GES) sayesinde Daikin Türkiye, tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak, karbon nötr olma hedefi doğrultusunda ilerliyor. Bu kapsamda alınan I-REC, Hendek tesisinde kullanılan elektriğin tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildiğini ve sıfır emisyon hedefinin başarıyla sağlandığını belgelendiriyor.

Bu çevre dostu enerji yatırımlarının yanı sıra Hendek tesisi, Daikin Grubu içerisinde Avrupa pazarına ihraç edilen tüm fancoillerin üretim merkezi konumuna geldi. Daikin Türkiye, AR-GE merkezinde Türk mühendislerin katkılarıyla geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, fancoil üretiminde Avrupa'ya tek tedarikçi olma sorumluluğunu üstleniyor. Bu kapsamda, Daikin Türkiye Hendek tesisinde tüm kaset tip fancoil serisinin üretimini gerçekleştirerek, bu ürünleri Avrupa ve çevresindeki ülkelere ihraç ederek bölgedeki pazar payını daha da güçlendiriyor.

Daikin üretim tesisi yenilenebilir enerji kullanıyor

Daikin Türkiye, sürdürülebilirlik yolundaki adımlarını Hendek'teki GES projesiyle hızlandırdı. Şirket, ilk fazını 2020'de hayata geçirdiği GES projesinin ikinci fazını ağustos 2023'te tamamlayarak toplamda 7,84 MWp kurulu güce ulaştı.

Daikin Türkiye 2023 mali yılı raporuna göre, Hendek Üretim Tesisi'nde söz konusu yılda GES projesinden ürettiği enerjiyi ihraç ederek tükettiği toplam 9 bin 634 MWh elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanıldığını dünyanın en yaygın sertifikasyonu I-REC ile belgelendirildi. Bu veri de elektrik tüketiminde sıfır emisyon elde edildiğinin bir göstergesidir. Böylece Daikin Türkiye, 3 bin 969 t-CO2 emisyon salımına engel olarak eş değeri 112 bin 717 ağacı kurtarıp ve karbon nötr şirket olma hedefine bir adım daha yaklaştı.

Buna ek olarak, Daikin Türkiye'nin Sakarya Hendek'teki üretim tesisi, Avrupa'nın tek fancoil üretim merkezi olarak konumlandı. Daikin Türkiye, Türk mühendislerin geliştirdiği yenilikçi AR-GE çalışmaları sonucunda tüm kaset tip fancoil serisini üreterek Avrupa pazarına ihraç ediyor.

FWF-D ve FWC-D model yeni nesil kaset tip fancoil cihazları, ofisler, oteller ve rezidanslar gibi geniş alanlarda hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de konforlu iklimlendirme çözümleri sunuyor. EC motor teknolojisiyle yüksek enerji verimliliği sağlayan bu cihazlar, düşük ses seviyesi ve şık tasarımlarıyla da dikkat çekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Daikin Türkiye, Yenilenebilir Enerji İle Avrupa'nın Fancoil Merkezi Oldu - Son Dakika

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