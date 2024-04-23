DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar\'ı ziyaret etti

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret ederek kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm ve imar çalışmaları konularında desteklerini ifade etti.

23.04.2024 16:17  Güncelleme: 16:22
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Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, öncelikli hedeflerinin kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm ve imar çalışmaları olduğunu söyledi.

Karslıoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde yeniden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar'ı ziyaret ederek tebrik etti. Karslıoğlu, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanımıza başarılar diliyorum. Kendisi çalışkan ve kentimizin meselelerine vakıf birisidir. Geçtiğimiz dönemde yaptıklarının, yapacaklarının teminatı olacağından kuşku duymuyoruz. Yeni görevinin hayırlı olmasını diliyoruz. Öncelikli Adana hedefimiz olan kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm ve imar çalışmaları konuları olacaktır. Bu konularda sektör olarak Zeydan Başkanımıza desteğimiz sürecektir. Zeydan Başkanımıza Adana için yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Karalar ise, "DAİMFED çalışmalarını yakından takip ettiğimiz başarılı bulduğumuz önemli bir oluşum. DAİMFED Sektör temsilcilerini bir çatı altında toplayarak bizlere de önemli katkılar sağlamıştır. Geçtiğimiz çalışma döneminde olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da iş birliğimiz sürecektir. Herkesin birlik olması ve Adana'nın çıkarı için el ele çalışması gerekiyor. Bizler bundan sonra bir ve beraber olarak Adana'nın çıkarlarını korumak için çalışacağız" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti - Son Dakika

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